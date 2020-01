Beim Spielen, in der Schule oder beim Treffen auf der Straße: Auch Kinder und Jugendliche in ihrem Alltag fotografiert Jörg-Dieter Suhr auf seinen Indien-Reisen. Ihre Porträts sind äußerst ausdrucksstark geraten. Foto: Volker Hagemann

Von Volker Hagemann

Die erste Tour war 1972 – 10.000 Kilometer im 44-PS-Bulli

Nach der Erfüllung dieses Jugendtraums hatte Suhr Blut geleckt, reiste in den folgenden Jahrzehnten abermals nach Indien, selbstorganisiert mit Flugzeug, Bus und Bahn, zuletzt 2018. Von tausenden Fotos, die auf den bisher elf Reisen entstanden sind, zeigt der Haller ab Sonntag erstmals mehr als 160 in der Remise.

Dringender Rat vorweg: Wer die Ausstellung besucht, sollte viel, viel Zeit mitbringen. Schnell taucht man ein in die zunächst chaotisch wirkende Anordnung der großformatigen Motive. „Genau dieses ‚Chaotische‘ ist beabsichtigt“, erklärt Jörg-Dieter Suhr. „Die Hängung der Bilder mit engen Abständen lässt den Besucher in das indische Leben eintauchen.“

Bis zu 10.000 Mahlzeiten werden täglich im Goldenen Tempel gereicht

Suhr war in vielen Teilen Indiens, besuchte Großstädte wie Delhi und Kalkutta, war an den Küsten ebenso wie auf 2000 Metern in Darjeeling im Himalaya. Auch wenn die mehrwöchigen Reisen stets genau geplant sind: „Die Begegnungen mit den Menschen ergeben sich erst vor Ort“, weiß der 76-Jährige.

Und so zeigt auch seine Ausstellung mit dem Titel „Indien hautnah“ Menschen in ihrem täglichen Leben, unterteilt in die Themen Religion, Porträt, Arbeit, Freizeit, Chai (Tee), Blumen und Bauwerke. Blumen deswegen, weil sie in Indien überwiegend religiöse Verwendung finden und – ebenso wie der Genuss von Chai – einen wichtigen Teil des Tagesablaufs darstellen.

Zwischen Rikschafahrern und Glitzerkulisse

Jörg-Dieter Suhrs Fotos fesseln den Betrachter geradezu, nehmen ihn mit, etwa in den Goldenen Tempel von Amritsar, in dem täglich bis zu zehntausend Mahlzeiten gereicht werden. Oder mit auf die Straße, wo der Rikschafahrer barfuß auf Fahrgäste wartet, während wenige Meter weiter gut gekleidete Menschen vor Glitzerkulisse ihren Feierabend genießen. Den Chai-Verkäufer in der nordindischen Stadt Bikaner traf Suhr zuerst 2014: „Mit einem provisorisch zusammengezimmerten Stand.“ 2016 wollte der Haller ihn wieder treffen – und fand ihn auch: „Mit einem festen Dach, das er sich zusammengespart hatte. Er war unheimlich stolz und wollte unbedingt meine Fotos haben.“

Die Ausstellung „Indien hautnah“ wird am Sonntag, 12. Januar, 11 Uhr, eröffnet, mit einer Einführung durch Jörg-Dieter Suhr und Paul Haselhorst – wie Suhr Mitbegründer der VHS-Fotogruppe „Augenblick“. Zu sehen sind die Fotos bis zum 2. Februar jeweils von 11 bis 18 Uhr (wochentags von 13 bis 15 Uhr geschlossen), am 1. Februar ausnahmsweise von 13 bis 18 Uhr.