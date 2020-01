Fast 18 Jahre im Rathaus, immer voller Leidenschaft für die Aufgabe als Bürgermeisterin. Aber einmal sei es auch gut, sagt Anne Rodenbrock-Wesselmann. Bei der Kommunalwahl tritt sie nicht mehr an für die Haller SPD. Foto: Klaudia Genuit-Thiessen

Von Klaudia Genuit-Thiessen

Halle (WB). Anne Rodenbrock-Wesselmann hat sich entschieden: Nach fast 18 Jahren als Bürgermeisterin in Halle räumt sie zum 31. Oktober den Chefsessel im Rathaus und tritt bei der Kommunalwahl nicht wieder an. Damit ist sie in den Reihen der Haller SPD kein Einzelfall. Der Ortsverein steht vor einem Generationenumbruch.