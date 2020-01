Von Oliver Horst

Halle (WB). Spektakuläre Personalie beim Modekonzern Gerry Weber: Das Haller Unternehmen, das gerade die Insolvenz in Eigenverwaltung hinter sich hat, holt vier Branchenexperten als Berater an Bord – darunter ist in Ex-Vorstand Norbert Steinke ein alter Bekannter. Der Beraterkreis soll helfen, den laufenden Transformationsprozess zu beschleunigen und die gesteckten Ziele schneller zu erreichen, teilte Gerry Weber mit. Das geschehe im Zuge der konsequenten Marktausrichtung und weiteren Stabilisierung der Ertragslage des Konzerns.