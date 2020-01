Von Johannes Gerhards

Halle (WB). »Die Bauholzindustrie muss sich für die Zukunft etwas überlegen«, sagt Bernward Krause über den in diesem Segment am meisten verwendeten einstigen »Brotbaum« der Waldbauern, die arg in Mitleidenschaft gezogene Fichte. Nicht nur im Teutoburger Wald haben zu trockene Sommer dem Borkenkäfer den Weg für sein zerstörerisches Werk gebahnt.