Von Stefan Küppers

Mit Blick auf die Kommunalwahl hat sich in dieser Woche ein Stück des Nebels gelichtet, wenn auch der Haller Wähler bislang keineswegs politisch klare Sicht hat. Was die Überraschungs-Bürgermeister-Kandidatin der SPD politisch so vorhat, das hat Edda Sommer bei ihrer ersten Pressekonferenz noch nicht verraten. Ob sie es schon selber weiß? Das ist kein Vorwurf gegen die 41-jährige Sozialdemokratin, die seit Mai 2019 im Stadtrat sitzt. Doch in dem Maße wie die erfolgreiche Handballerin der großen Haller Sportgemeinde ein Begriff ist, so sehr ist sie politisch gesehen ein völlig unbeschriebenes Blatt. Vor allem deshalb ist ihre Kandidatur für das wichtigste politische Amt in Halle so überraschend.