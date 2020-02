Werther/Steinhagen/Halle/Borgholzhausen (WB). Die Schulleitung der Böckstiegel-Gesamtschule Werther/Borgholzhausen hat sich dazu entschlossen, aufgrund des zu erwartenden Sturms die Schule Montag an beiden Standorten geschlossen zu halten. Nach Rücksprache mit den Schulpflegschaftsvorsitzenden, dem Lehrerrat und Bürgermeister Besser hat auch die Realschule Steinhagen Samstagnachmittag diesen Schritt gewählt.

Insbesondere die prognostizierten Werte von Windstärke 11 (orkanartiger Sturm) morgens um sieben habe sie zu dieser Entscheidung bewogen, informiert die Schulleitung der PAB-Gesamtschule auf der Schulhomepage. Für eventuell doch erscheinende Schüler sei eine Betreuung jedoch gewährleistet.

Es sei möglicherweise nicht sicher gestellt, dass die Busse wie gewohnt fahren können. An der Realschule Steinhagen ist auch die Betreuung abgesagt. “Damit Handlungssicherheit für alle frühestmöglich besteht, schaffen wir heute für alle eine klare Regelung”, so Schulleiter Frank Kahrau am Samstag. Er geht von einem normalen Schulbetrieb am Dienstag aus.

Andere Schulen im Altkreis Halle überlassen es der Entscheidung der Eltern, ob sie ihre Kinder am Montagmorgen losschicken oder nicht. “Der Unterricht findet statt, aber die Sicherheit geht vor”, schreibt beispielsweise Markus Spindler, Leiter des Kreisgymnasiums Halle auf der Schulhomepage. Wer sein Kind zu Hause lassen möchte, wird jedoch gebeten, dies der Schule mitzuteilen. “Anruf genügt”, so Spindler. Attestpfichten würden für diesen Tag ausgesetzt. Die Gesamtschule in Halle verfährt ebenso. Das Gymnasium Steinhagen gibt den zusätzlichen Hinweis, wegen des zu erwartenden hohen Telefonaufkommens das Kind per E-Mail abzumelden.

Auch viele Grundschulen informieren auf ihren jeweiligen Homepages über das Recht der Eltern, Sohn oder Tochter nicht zur Schule zu schicken, wenn sie die Lage draußen als zu gefährlich einstufen. Gebeten wird in jedem Fall, die Kinder möglichst nicht alleine auf den Schulweg zu schicken und diese gegebenenfalls auch abzuholen. “Unsere Betreuung ist von 7 bis mindestens 17 Uhr geöffnet und steht bei Bedarf allen Kindern zur Verfügung”, erläutert beispielsweise die Lindenschule in Halle, das die Schule auf die Eventualitäten des stürmischen Tages vorbereitet sei.