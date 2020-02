Werther/Steinhagen/Halle/Borgholzhausen/Versmold (WB). Weitere Schulen im Altkreis Halle haben sich am Sonntag dazu entschlossen, den Unterricht am Montag aufgrund der Wetterwarnungen ausfallen zu lassen.

Geschlossen bleiben alle Schulen in Trägerschaft des Kreises Gütersloh, das heißt unter anderem die Böckstiegel-Gesamtschule in Werther und Borgholzhausen, das Kreisgymnasium in Halle, das Berufskolleg in Halle, die Förderschule Halle. Der Kreis empfiehlt Eltern generell, ihre Kinder nicht zur Schule zu schicken.

Die Leitung der Grundschule Werther-Langenheide hat deshalb auch am Sonntag entschieden, beide Standorte Montag komplett geschlossen zu halten. Das heißt: Nicht nur der Unterricht fällt aus, auch die Betreuung in der Offenen Ganztagsschule (OGS) bleibt geschlossen.

In Halle haben die Grundschule Gartnisch sowie die Lindenschule ebenso entschieden, halten eine Notfallbetreuung von 7 bis 17 Uhr jedoch aufrecht. Die anderen Grundschulen sowie die Gesamtschule Halle stellen es in das Ermessen der Eltern, ob sie ihre Kinder zu Hause behalten oder nicht. Gleiches gilt für das Evangelische Gymnasium Werther.

In Versmold bleiben nicht nur das CJD-Gymnasium, sondern auch sämtliche Grundschulen am Montag zu, informierte die Stadt Versmold. Sollte es Eltern nicht möglich sein, ihre Kinder zu Hause zu lassen, sei eine Betreuung an der jeweiligen Schule nach wie vor gewährleistet, die OGS finde statt. „Der Schülerbeförderungsverkehr wird ebenfalls aufrecht gehalten, sofern es die Wetterbedingungen zulassen.“ Sollte es draußen zu gefährlich sein, müssen die Kinder nach Schulschluss abgeholt werden.

Die Schulleitung der Böckstiegel-Gesamtschule Werther/Borgholzhausen hatte sich bereits am Samstag dazu entschlossen, aufgrund des zu erwartenden Sturms die Schule Montag an beiden Standorten geschlossen zu halten. Nach Rücksprache mit den Schulpflegschaftsvorsitzenden, dem Lehrerrat und Bürgermeister Besser hat auch die Realschule Steinhagen Samstagnachmittag diesen Schritt gewählt.

Insbesondere die prognostizierten Werte von Windstärke 11 (orkanartiger Sturm) morgens um sieben habe sie zu dieser Entscheidung bewogen, informiert die Schulleitung der PAB-Gesamtschule auf der Schulhomepage. Für eventuell doch erscheinende Schüler sei eine Betreuung jedoch gewährleistet.

Es sei möglicherweise nicht sicher gestellt, dass die Busse wie gewohnt fahren können. An der Realschule Steinhagen ist auch die Betreuung abgesagt. “Damit Handlungssicherheit für alle frühestmöglich besteht, schaffen wir heute für alle eine klare Regelung”, so Schulleiter Frank Kahrau am Samstag. Er geht von einem normalen Schulbetrieb am Dienstag aus.

Wenn eine Schule nicht offiziell geschlossen bleibt, müssen die Kinder dort am Morgen kurz abgemeldet werden. Sollten die Telefone überlasten sein, wird um eine Entschuldigung per E-Mail gebeten.