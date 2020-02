Kreis Gütersloh (WB). Aufgrund der Orkanwarnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hat der Kreis Gütersloh Sonntagmittag beschlossen, dass in den Schulen in seiner Trägerschaft der Unterricht ausfällt.

Davon betroffen sind sämtliche Förderschulen sowie die Carl-Miele-, Reinhard-Mohn-, Reckenberg-, Ems-Berufskollegs, das Berufskolleg Halle und die Peter-August-Böckstiegel-Gesamtschule (Borgholzhausen und Werther). Der Schülerspezialverkehr fällt aus.

Der Kreis empfiehlt, allen Eltern ihre Kinder am Montag nicht in die Schulen oder in die Kindertageseinrichtungen zu bringen.

Das Land NRW hatte bereits am Freitag darauf hingewiesen, dass die Eltern minderjähriger Schülerinnen und Schüler am kommenden Montag entscheiden können, ob sie ihr Kind bei dem zu erwartenden Sturm zur Schule schicken.

Volljährigen Berufsschülern wird empfohlen, mit ihren Arbeitgebern Kontakt aufzunehmen, um zu klären, ob sie in die Betriebe kommen sollen oder zu Hause bleiben dürfen.

Auch in Rietberg wird der Unterricht am Montag an allen städtischen Schulen im Stadtgebiet ausfallen. Betroffen sind die Grundschulen in Rietberg, Bokel, Neuenkirchen, Varensell, Westerwiehe und Mastholte sowie das Gymnasium und die Gesamtschule. Das haben Vertreter der Stadt und der Schulen am Sonntagvormittag gemeinsam beschlossen. Hintergrund ist die amtliche Sturmwarnung, die bis in den Montagmorgen hinein und darüber hinaus gilt. Eine Notfallbetreuung ist allerdings an allen Schulen gewährleistet. Die Stadt weist Eltern darauf hin, dass auch der Schülerspezialverkehr am Montag eingestellt wird, die Busse also nicht fahren werden.

Auch in Harsewinkel fällt am Montag der Unterricht am Gymnasium und der Gesamtschule aus. Eine Betreuung ist allerdings sichergestellt.

Bereits am Samstag hatte unter anderem die Realschule Steinhagen angekündigt, dass der Unterricht am Montag ausfällt.