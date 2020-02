Von Johannes Gerhards

Halle (WB). Derjenige, der Ordnung in das Chaos eines Orchesters bringt, ist weder ein Fußballtrainer noch Bundeskanzlerin Angela Merkel. Vielmehr handelt es sich um den Dirigenten, der zu Beginn des Kinderkonzertes über Haydns Schöpfung noch ganz entspannt im Auditorium sitzt. Erst nach lautstarker Aufforderung durch das Publikum begibt sich Friedemann Engelbert an sein Dirigentenpult.

Rund 300 Zuhörer, darunter viele Kinder mit ihren Eltern oder Großeltern wollen das Konzert in der Johanniskirche miterleben. Für den Bach-Chor und das Ensemble Aperto ist es eine Art Generalprobe im Vorfeld der Aufführung des vollständigen Oratoriums, für das jüngere Publikum vielleicht die erste Begegnung mit klassischer Musik. In ihren Erzählerrollen berichten die drei Solisten als Erzengel von der Erschaffung der Welt »damals in der Ewigkeit«.

Solisten als himmlische Erzähler

»Ich hätte ja auch gut ohne diese Erde leben können«, behauptet Raphael, dargestellt von Felix Schwandtke, dem Bass-Sänger. Jetzt müsse er sich immer das Gejammer der Schutzengel anhören, etwa wenn sich die Menschen mit dem Hammer auf die Finger hauen und sich auch ansonsten nicht übermäßig geschickt anstellen. »Die Schutzengel tun mir echt leid«, beschwert er sich.

Zusammen mit den Erzengeln Gabriel (Sopranistin Susanna Martin) und Uriel (Tenor Florian Sievers) schildert er die Entstehung der Welt angelehnt an das Buch Genesis aus der Bibel. Das Orchester verdeutlicht die Entwicklung lautmalerisch, der Chor symbolisiert vielstimmig die Himmelbürger. Nachdem Himmel und Erde aus dem Chaos erschaffen wurden, kommen das Firmament, Pflanzen und Tiere und schließlich der Mensch dazu. Ein Sonnenaufgang beginnt mit Flötenklang, bis die Trompeten mit der Sonne um die Wette strahlen, der Klang der Streichinstrumente soll schimmern wie der Mond in der Nacht.

Brüllender Löwe und edles Ross

Vogelgezwitscher ertönt in der Kirche und leitet die Erschaffung der Tiere ein. Der vor Freude brüllende Löwe, der schnelle Hirsch und das edle Ross finden sich in der Musik ebenso wieder wie das sanfte Schaf, das Heer der Insekten und die Würmer im Boden. Schließlich erblickt der Mensch als Krone der Schöpfung das Licht der Welt. Uriel beschreibt in seiner Arie Adams »Schönheit, Stärke und Mut« und Evas »Liebe, Glück und Wonne«. Das Verliebtsein der ersten Menschen kommt in der schönen anschmiegsamen Melodie der Celli zum Ausdruck, erklärt Florian Sievers, während Susanna Martin und Felix Schwandtke in die Rollen von Eva und Adam schlüpfen. Die vollendete Schöpfung feiert der Chor mit allen Stimmen und lässt zu Ehren Gottes »Lob in Wettgesang erschallen«.

Die gesamte an die Kinder gerichtete Aufführung findet jederzeit den angemessen etwas flapsigen Ton, die komprimierte Fassung bringt das Wesentliche auf den Punkt. Auf derart vorbildliche Weise werden wie auch immer geartete Schwellenängste zur Klassik gar nicht erst entstehen, wie der begeisterte Schlussapplaus belegt.