Von Malte Krammenschneider

Wie die Torte schön und lecker wird

„Ich werde in diesem Jahr heiraten. Es ist die erste Hochzeitsmesse, die wir besuchen. Wir brauchen noch eine schöne Torte“, erklärt die 28-jährige Jennifer Loch, die beim Besuch der Messe am Sonntag auf die Unterstützung ihrer Brautjungfer setzt. Beide sind sie von Luise Strothenkes Werken sichtlich angetan und könnten sich durchaus vorstellen, sich von ihr eine Hochzeitstorte zaubern zu lassen. Genauer gesagt soll es sich dabei um einen so genannten „Naked Cake“ (zu deutsch: nackter Kuchen) handeln, der sich dadurch auszeichnet, dass er ohne Glasur auskommt – mit leckeren Cremes und frischen Früchten garniert garantiert ein Hingucker.

Ein paar Meter weiter lässt sich derweil Stefanie Masjosthusmann eine elegante Hochsteckfrisur von Sandra Lange verpassen, Goldschmied Marc André Sonnenberg zeigt, inwiefern angehende Brautpaare ihre Eheringe selbst herstellen können, und Birgit Vogt weiß, welche Art von Luftballons offenbar auf keiner Hochzeit fehlen dürfen. Mehr als 20 Aussteller und Experten rund um den „Schönsten Tag im Leben“ wollen an diesem Tag auf sich aufmerksam machen.

Besucher kommen trotz des Sturms

Gastgeber Andy Marten zeigt sich mit dem Zuspruch trotz des draußen aufziehenden Sturmes „Sabine“ zufrieden. Gemeinsam mit seinem Team hat er sich sichtlich Mühe gegeben, um den Gästen einen informativen Besuch und den Ausstellern möglichst neue Kunden zu bescheren.

Auf die hofft auch Renate Werning vom Haller Blumenhaus Kordbarlag. Die Floristin erklärt, dass die Kunden bei Blumenschmuck und Brautsträußen im Moment eher auf Pastellfarben setzen und Natürlichkeit favorisieren. „Naturmaterialien sollten es sein. Thymian, Gräser, Eukalyptus werden oft gewählt. Hauptsache es passt zum Kleid“, sagt Werning.

Beim Hochzeitskleid sind Blush-Töne angesagt

Apropos Kleid: Das wohl wichtigste Element der Hochzeitsvorbereitung einer Frau kommt aktuell in Blush-Tönen daher, die von Pastellfarben bis in ein zartes Rosa reichen können. „Dazu gehört ein tiefer V-Ausschnitt und reduzierte Spitze“, erklärt Sinah Dumpe vom Brautmodengeschäft „Brautraum“, die in diesen Tagen wieder allerhand zu tun hat, denn es naht der 20.2.2020. Ein besonderes Datum, das bestimmt wieder einige Paare zur Eheschließung nutzen werden. Die nötige Inspiration dürften sie nun jedenfalls haben.