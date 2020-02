Von Klaudia Genuit-Thiessen

Halle (WB). „Am Anfang“ ist alles geglückt. Am Ende hat Kirchenmusikdirektor Friedemann Engelbert aufgeatmet. Als künstlerischer Leiter der Bach-Tage und neuer Kantor in Halle hat er einen gelungenen Start hingelegt, wie Zuhörer und Mitwirkende übereinstimmend bewerten.

Die 57. Wiederholung des Klassik-Festivals der Region war ein großer Erfolg. Das Publikum hat nicht mit Applaus gespart. Und der ohnehin schon gerühmte Bach-Chor habe unter dem Dirigat des geschulten Sängers noch einmal an Ausdruckskraft und feiner Differenzierung gewonnen, so die einhellige Meinung.

Klassik-Profis aus San Francisco

Wie früher sein Vorgänger Kirchenmusikdirektor Martin Rieker gönnt sich Friedemann Engelbert ein paar Tage Urlaub, bevor es weitergeht mit der Arbeit in Halle: Gottesdienste, Chorproben, kirchenmusikalischer Alltag. Auch er hat schon die Bach-Tage 2021 im Blick und die ersten Künstler verpflichtet. „Aus Liebe“ ist das Motto. „Aus Liebe will mein Heiland sterben“, heißt es in der Matthäus-Passion, die Engelbert 2021 auf den Spielplan gesetzt hat. Fest engagiert hat er schon das Ensemble für das Eröffnungskonzert: „Chanticleer“ sind Klassik-Profis aus San Francisco, die für A-cappella-Musik der Renaissance und des Frühbarock bekannt sind und ein weites Repertoire an Jazz, Gospel und anderem aufführen. Das „Orchestra of Voices“ ist benannt nach dem singenden Hahn in Geoffrey Chaucers „Canterbury Tales“.

„Ich bin sehr froh, dass alles so schön gelaufen ist. Dass so viele an einem Strang ziehen, vom Kuratorium bis zur Stadt, von der Verpflegung bis zur Unterbringung der Künstler“, freut sich Friedemann Engelbert über die praktischer Unterstützung erfahrener Kräfte. Dadurch habe er den Freiraum bekommen, sich auf die Musik zu konzentrieren, zieht er eine knappe Bilanz seiner ersten Bach-Tage. Beeindruckt hat ihn vor allem „diese Festival-Atmosphäre“. Viele Besucher seien schon sehr oft in die Haller Konzerte gekommen. „Eine Frau aus Bad Driburg hat sich sogar bei mir erkundigt, ob wir die „Schöpfung“ nicht dort wiederholen könnten. So zieht das Kreise“, staunt der Kirchenmusikdirektor. Allerdings habe er ihr sagen müssen, dass die Wiederholung solch eines Konzertes nicht so einfach zu organisieren sei“.

2900 Zuhörer in den Konzerten

Den Erfolg der Konzertreihe spiegeln die Zahlen. Insgesamt haben die Veranstaltungen etwa so viele Zuhörer erreicht wie die 55. Bach-Tage, nämlich 2900 (ohne Festgottesdienst). „Die 56. Bach-Tage waren ein Ausreißer. 3200 Besucher hatten wir, weil viele extra noch einmal wegen Martin Riekers Abschied gekommen sind“, sagt Susanne Debour vom Kulturbüro der Stadt. Sie kann die Zahlen nicht genau nennen, weil das Kinderkonzert ihr einen Strich durch die Rechnung gemacht hat: Obwohl es für die Gratis-Veranstaltung Zählkarten gab, „sind ein paar Klassen wohl durchgerutscht”. Auffällig fand Susanne Debour, dass bei Haydns „Schöpfung für Kinder“ viele Väter mit ihrem Nachwuchs die Musik erleben wollten. Nicht ganz so gut besucht wie üblich war das Bielefelder Abschlusskonzert. Weil zeitgleich Beethovens 9. Sinfonie in der Oetkerhalle gegeben wurde und wegen der Sturmwarnung kamen nur gut 250 Besucher in die Altstädter Nicolaikirche.