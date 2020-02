Von Klaudia Genuit-Thiessen

Halle (WB). 13 Grabsteine mit dem Namen Stern sind geblieben von einer jüdischen Familie, die einmal zu den Gründungsmitgliedern des exklusiven „Vereins der Bürger in Halle von 1850“ zählte. Seit einigen Tagen haben die Sterns einen festen Platz in der Haller Geschichte: Im Internet-Museum „Haller Zeiträume“ ist die umfangreiche Forschungsarbeit von Martin Wiegand und Wolfgang Kosubek nachzulesen. Die beiden Haller Historiker hoffen zudem auf eine Fortsetzung ihrer Recherche. Sie haben Nachkommen der Sterns in den Vereinigten Staaten angeschrieben.

Wenn die Immobilie Borgers an der Mönchstraße einmal abgerissen ist, sind es eigentlich nur noch die Grabstätten auf dem jüdischen Friedhof an der Brandheide, die an die Familie erinnern. Zeugen aus (Back-)Stein, wie das stattliche Ziegelhaus der Sterns an der Langen Straße 20, sind nicht mehr wiederzuerkennen, „vielleicht umgebaut, vielleicht abgerissen“, sagt Martin Wiegand.

118 Beschäftigte in der „Lumpenbude“

Schon 1814 hat Philipp Stern (damals 25) eine „Rohproduktenhandlung“ aufgemacht. Philipp und seine Frau Julie, geb. Windmüller, wurden 1823 Eigentümer mehrerer Gebäude an der Langen Straße (Haus 18, 20 und 20a). Hier blieb die Firma PH.Stern, ab 1888 die Ph.Stern OHG, bis zum Umzug an die Mönchstraße/Ecke Klingenhagen. In seiner Blütezeit im Sommer 1920 zählte der Sammel- und Sortierbetrieb, damals drastisch „Lumpenbude“ genannt, 118 Beschäftigte, für Halle ein wichtiger Arbeitgeber.

Zurück zu den Anfängen: Der Kaufmann Philipp Stern (geb. 1789) und sein Bruder, der Pfandhändler (später auch Uhrmacher und Viehhändler) Feidel Stern (geb. 1796) zählten zur gehobenen Gesellschaft der Lindenstadt. Als Gründungsmitglieder im Bürgerverein engagierten sie sich unter anderem in der Armenpflege.

Umzug nach Bielefeld

Das Handelshaus an der Chaussee von Osnabrück nach Bielefeld sammelte hauptsächlich wertvolle textile Rohstoffe, die unter anderem der Papierherstellung dienten, aber auch für Decken, Füll- und Polstermaterial genutzt wurden. Auch Bettfedern und Töpfermaterial und der Import von Stoffen, Tuch- und Kolonialwaren gehörte zum Betätigungsfeld. Man war breit aufgestellt: 1882 boten Sterns „neueste Tapetenmuster, Knochenmehl, Saat- und Futterhafer“ per Inserat zum Kauf an.

1862 gab der 73-jährige Philipp Stern die Verantwortung an seinen jüngsten Sohn Herz (1823 bis 1889) ab. Zur Zeit der großen Auswanderungswellen eröffnete dieser eine Agentur für Auswanderer und vermittelte Lebensversicherungen. In dritter Generation übernahmen die Brüder Victor (1861 bis 1932) und Robert (1864 bis 1949) den Betrieb. Den Hauptsitz in Halle übernahm Robert, sein Bruder eine Filiale in Hannover. Robert und seine Frau Paula, geb. Isaak, übersiedelten 1904 mit ihren vier Kindern nach Bielefeld. Vielleicht, weil im Jahr zuvor die Haller Synagoge aufgegeben werden musste? 1908 verkaufte die Familie zwei Grundstücke am Bergkamp an den Haller Verschönerungsverein.

1915 spendete die „Stern’sche Lumpenfabrik“ noch riesige Mengen an Textilien, als die deutsche Kaiserin die „Reichswollwoche“ ausrief. 1917 überwies der Fabrikbesitzer 200 Reichsmark für die U-Boot-Flotte.

Gebäude an der Langen Straße verkauft

1923 errichtete das Unternehmen, in das Roberts Sohn Herbert inzwischen als Teilhaber eingestiegen war, an der Mönchstraße 12 einen neuen Betrieb. Der lag verkehrsgünstig an der Bahnlinie. Und war 1937 interessant für einen Handelspartner, zu dem schon vor dem Ersten Weltkrieg Geschäftsbeziehungen bestanden hatten: Für 125.000 Reichsmark wurde der Betrieb an die Hermann Borgers KG in Bocholt verkauft.

Schon ein Jahr zuvor eröffnete der Mechaniker Robert Steffmann an der Langen Straße 20 a eine Autowerkstatt mit Tankstelle. Der Friseur Ludwig Siegel hatte schon 1930 das Haus Nr. 18 gekauft. „Was auch Familie Isenberg aus Halle verzweifelt und vergeblich versucht hatte, nämlich aus Deutschland zu entkommen, gelang den Sterns: Sie konnten den von den NS-Behörden geforderten Preis für ihr Überleben aufbringen, im Wert eines florierenden Unternehmens und des Lebenswerkes mehrerer Generationen, heißt es im Internet-Museum.

www.haller-zeitraeume.de.