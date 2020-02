Kraftvoll soll der 1080 Stimmen große Chor am 22. Februar in der OWL-Arena erklingen. Am Sonntag wird auch in Halle geprobt.. Angemeldet haben sich für das Spektakel 31 regionale Chöre und viele Einzelsänger und -sängerinnen. Geleitet wird der Riesen-Chor gleich von zwei Dirigenten. Foto: Stiftung Creative Kirche