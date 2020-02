Feuerwehr-Löschzug Hörste feiert Winterfest Fotostrecke

Foto: Malte Krammenschneider

Denn im Laufe der Jahre hat sich scheinbar herumgesprochen, dass man dort nicht nur tanzen und gemeinsam etwas trinken kann, sondern in den Genuss eines einzigartigen Showprogramms kommt. So geschehen am Samstagabend, als die Beteiligten ihre Zuschauer mit Gesang, urkomischen Sketchen und sportlichen Einlagen zeitweise von den Sitzen rissen.

Ein eigenes Lied für Löschzugführer Peter Goldbecker getextet

Bevor es im rappelvollen Festsaal losgehen konnte, nutzte Hörstes Löschzugführer Peter Goldbecker die Gelegenheit, um die Gäste, darunter Abordnungen der Hörster Vereine, Vertreter benachbarter Löschzüge und Haller Ratsmitglieder, zu begrüßen. Wenig später war es dann endlich soweit, und die mit Spannung erwarteten Darbietungen des Show-Teams unter Regie von Sebastian Klack konnten beginnen.

Den Anfang machten Christian Wacker und Patrick Klack mit ihrer für Goldbecker umgedichteten „Vincent“-Version von Sarah Connor: „Peter, ich steh’ hier im Feuer, ich glaub’, ich verbrenne“, heißt es da im Refrain des Liedes, dessen Präsentation lautstark vom Publikum gefeiert wurde.

Moderator Thomas Tappe, der das Publikum zum Schunkeln brachte, kündigte mit André „Bomber“ Niemann und Sebastian Klack den nächsten Programmpunkt an. Die beiden sorgten als neugieriger Lüstling und unterrichtende Prostituierte für Lacher. Ebenso wie der Sketch, bei dem sich ein Flugzeug in Turbulenzen befindet und abzustürzen droht. Der egoistische Donald Trump ist mit an Bord und entscheidet sich wie sein Hintermann dafür, das Flugzeug kurzerhand per Fallschirm zu verlassen. Dumm nur, dass er nicht zum Fallschirm, sondern zum Rucksack eines vor ihm sitzenden Kindes gegriffen hatte.

Die Unterhosengröße durch Abtasten ermitteln

Es folgten stimmungsvolle Playback-Auftritte à la Matthias Reim und Michelle, beim Sketch „Die Unterhose“ legte Mareike Teckentrup Hand an und versuchte im Geschäft, die Unterhosengröße ihres Freundes durch Abtasten zu ermitteln, und mit einer Jumping-Fitness-Einlage im Schwarzlicht zeigte der Löschzug seine sportlichen Qualitäten. Zum Abschluss gab sich der „Bierkapitän“ die Ehre, und Thomas Tappe stimmte mit den begeisterten Gästen „Schön, dass ich ein Hörster bin“ an. Im Anschluss tanzten und amüsierten sich die Gäste zur Musik von DJ Schibi und versuchten ihr Glück bei der Tombola.