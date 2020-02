Keinen radikalen Umbruch, sondern eine organische Verjüngung strebt jetzt die Haller SPD an. Bisherige „Urgesteine“ werden zugunsten der Jugend in die zweite Reihe wechseln. Von links: Claudia Lantzke, Ulrike Sommer, Bürgermeisterkandidatin Edda Sommer, Fraktionsvorsitzender Wolfgang Bölling und Marie Sophie Hauhart. Foto: Johannes Gerhards

Von Johannes Gerhards

Halle (WB). „Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität sind für mich selbstverständlich und zählen zu meiner grundlegenden Lebenseinstellung“, sagt Edda Sommer, als sie ihren Anspruch auf das Bürgermeisteramt in Halle untermauert, das sie im Herbst für die SPD gewinnen will. Die Genossen aus dem Ortsverein nominieren die Kandidatin ohne Gegenstimme.

Sehr zuversichtlich zeigt sich ihre Mutter Ulrike Sommer als Vorsitzende, „dass Edda die nötige Unterstützung erhält“. Mit der offiziellen Bestätigung der bereits erfolgten Nominierung kann der Wahlkampf nun beginnen. Der zum Versammlungsleiter bestimmte Vorsitzende der Ratsfraktion, Wolfgang Bölling, begrüßt 24 stimmberechtigte SPD-Mitglieder zur Versammlung im Hotel „Buchenkrug“. Neben der Bürgermeisterkandidatin sollen auch Delegierte für die Kreiswahlkonferenz und Kandidaten für die beiden Haller Wahlkreise bestimmt werden.

" „Natürlich hat mich mein Elternhaus in meiner Art und Weise politisch geprägt.“ Edda Sommer "

Im Zentrum der Aufmerksamkeit steht aber Edda Sommer, die seit 1997 SPD-Mitglied ist. „Natürlich hat mich mein Elternhaus in meiner Art und Weise politisch geprägt“, sagt die 41-Jährige mit einem anerkennenden Seitenblick auf Mutter Ulrike. In Sport und Beruf vertrete sie die Werte Respekt, Toleranz und Solidarität. Seit ihrer Schulzeit am KGH bemühe sie sich, Immanuel Kants kategorischen Imperativ, nach dem das eigene Handeln zugleich Grundlage allgemeiner Gesetze sein sollte, tatkräftig umzusetzen.

Nach ihren Worten findet Politik überall statt, nicht nur im Rat der Stadt, dessen Mitglied sie ist. Jeder habe die Freiheit der Gestaltung, das gelte aber nur, solange die der anderen nicht beeinträchtigt wird, so zitiert Edda Sommer Rosa Luxemburgs wohl berühmtestes Zitat. „Unsere Gesellschaft kann nur funktionieren, wenn alle füreinander da sind, sich gegenseitig helfen und die gleiche Würde besitzen“, betont die Kandidatin.

Auch Halles Ortsteile dürfen nicht „hinten runter fallen“

Auch für die „wirtschaftlich und sozial super aufgestellte“ Stadt Halle ständen Innovationen an. „Wir müssen mutig sein bei Stadtentwicklung und Klimaschutz und dürfen nicht stehen bleiben“, betont Edda Sommer, die sich zudem für eine transparente und effiziente Verwaltung engagieren möchte. Das gelte für den Stadtkern und die einzelnen Ortsteile, von denen keiner „hinten runter fallen“ dürfe.

Bei der Mobilität gelte es zu bedenken, dass es neben dem Auto auch andere Fahrzeuge gebe. „Mit einem jungen, dynamischen und bunten Team werden wir in den Wahlkampf ziehen und uns für eine soziale, gerechte Stadt Halle einsetzen“, verspricht Edda Sommer und findet damit offenbar genau den richtigen Ton. Ein Teilnehmer bezeichnet sie als „gigantischen Glücksfall“ in Zeiten, in denen es der SPD nicht so gut geht, und zeigt sich überzeugt, dass „Eddas Offenheit und Empathie bei den Leuten gut ankommt“. Wolfgang Bölling sieht den Vorschlag des Vorstandes klar bestätigt und kündigt an, man werde den anstehenden Generationswechsel aktiv gestalten.

Mit der Entscheidung für Marie Hauhart und Claudia Lantzke als Kandidatinnen für die beiden Haller Kreiswahlkreise werden diese Ambitionen unterstrichen. Die beiden werden neben Edda Sommer und Anne Rodenbrock-Wesselmann und den „Quotenmännern“ Wolfgang Bölling, Marco Hülsmann, Tim Brandt, Frank Marquard als Delegierte für die Kreiswahlkonferenz zur Aufstellung der Landratskandidaten gewählt.