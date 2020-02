Werther (WB). Noch ist es einige Wochen hin bis Ostern. Doch die Stadt Werther weist darauf hin, dass die Osterfeuer, die in geselliger Vereins- oder Nachbarschaftsrunde angezündet werden sollen, rechtzeitig angemeldet werden müssen. Stichtag ist der 13. März.

Durch die Osterfeuer entsteht eine erhebliche Feinstaubbelastung. Der Stadt Werther ist es deshalb wichtig darauf hinzuweisen, dass Osterfeuer ausschließlich als Brauchtumsfeuer zulässig sind und im Rathaus entsprechend angezeigt werden müssen. Brauchtumsfeuer zeichnen sich dadurch aus, dass eine in der Ortsgemeinschaft verankerte Glaubensgemeinschaft, Organisation, ein Verein oder Nachbarschaft das Feuer unter dem Gesichtspunkt der Brauchtumspflege ausrichtet.

Osterfeuer dürfen nur von Karsamstag bis Ostermontag jeweils in der Zeit von 16 bis 24 Uhr abgebrannt werden. Das Verbrennen pflanzlicher Abfälle zur Abfallbeseitigung ist verboten.

Wer ein Feuer plant, darf nicht vergessen: Aus Gründen des Tierschutzes ist das Brennmaterial umzuschichten, sofern es nicht erst am Veranstaltungstag aufgeschichtet wird. Das Umschichten muss am Veranstaltungstag oder einen Tag zuvor erfolgen.

„Als Brennmaterial dürfen ausschließlich pflanzliche Rückstände wie Hecken-, Strauch- und Baumschnitt sowie unbehandeltes Holz verwendet werden. Das Verbrennen von beschichtetem / behandeltem Holz und sonstigen Abfällen ist verboten“, informiert das Büro der Umweltbeauftragten weiter. „Bei einem Osterfeuer darf insgesamt nicht mehr als 50 Quadratmeter Brennmaterial verbrannt werden. Als Hilfsmittel zum Anzünden und Unterhalten des Osterfeuers dürfen keine umweltschädlichen Stoffe eingesetzt werden. Hierzu zählen insbesondere Altreifen, mineralölhaltige Produkte oder stark rauchentwickelnde Stoffe.“ Bei der Anmeldung, die bis zum 13. März zu erfolgen hat, sind 40 Euro Verwaltungsgebühr zu entrichten.

Für Hobbygärtner, die ihren Strauchschnitt los werden möchten, gibt es eine Alternative zum Osterfeuer. Auch in diesem Jahr besteht wieder die Möglichkeit, den anfallenden Strauchschnitt (kostenpflichtig) auf dem Grundstück häckseln zu lassen. Pro Viertelstunde werden 17,50 Euro berechnet. Die Termine finden Sie im Umweltkalender. Anmeldung erfolgen ebenfalls im Büro der Umweltbeauftragten oder unter Tel. 705-65.

Die Landjugend bietet am Samstag, 4. April, den Service, die abgeschnittenen Äste abzuholen. Mit dem Trecker fahren sie auf Wunsch die Privatgärten an. Mitgenommen wird ausschließlich Baum- und Strauchschnitt – andere Gartenabfälle und Wurzeln gehören ausdrücklich nicht dazu. Die Landjugend erbittet für diese Hilfe eine kleine Spende. Wer den Dienst in Anspruch nehmen möchte, kann sich bis Montag, 30. März, im Büro der Umweltbeauftragten anmelden.