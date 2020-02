Voller Körper- und Stimm-Einsatz: Rund 500 Sängerinnen und Sänger versammelten sich am Sonntag in der Aula des Berufskollegs, um für das große Musical in der OWL-Arena zu üben. Aus dem Altkreis war kein Chor dabei. Foto: Malte Krammenschneider

Von Malte Krammenschneider

Halle (WB). Es ist ein Projekt der Superlative. Für das von der Stiftung Creative Kirche in Kooperation mit der Evangelischen Kirche von Westfalen und den Evangelischen Kirchenkreisen Minden, Vlotho, Lübbecke, Herford und Halle sowie der EKD organisierte Musical „Martin Luther King – Ein Traum verändert die Welt“, das auf seiner Deutschlandtour am 22. Februar Halt in der OWL-Arena machen wird, haben sich bundesweit rund 15.000 Sängerinnen und Sänger angemeldet. 270 Chöre aus der jeweiligen Region sind dabei und wollen dazu beitragen, dass Kings Botschaft von Gleichberechtigung und einer Welt ohne Rassismus hinaus in die Welt getragen wird – stimmgewaltig und voller Leidenschaft.

Teilnehmer vom Schulkind bis hin zur Oma

Eine der beiden Hauptproben in OWL fand nun am Sonntag mit 500 Sängerinnen und Sängern in der Aula des Haller Berufskollegs statt. Dabei waren zahlreiche Chöre, die vorwiegend aus dem Lipper Raum kommen und sich in ihren Gruppen bereits seit dem Sommer auf den großen Auftritt vorbereiten. Auffällig dabei, dass es sich um eine bunte Mischung handelt. Vom Schulkind bis hin zur Oma quer durch alle Bevölkerungsschichten, Berufe und Konfessionen singen alle mit und freuen sich darauf, am kommenden Samstag gemeinsam mit internationalen Musical-Solisten und einer Big-Band eine tolle Show zu liefern.

„Es soll Unterhaltung mit Tiefgang sein. Wir wollen die Botschaft von Martin Luther King transportieren. In der heutigen Zeit wichtiger denn je“, sagte Betreuer Henry Schmidt von der Stiftung Creative Kirche, welche übrigens vor 25 Jahren aus einem Jugendchorprojekt des Evangelischen Kirchenkreises Hattingen-Witten hervorgegangen ist und inzwischen 40 Mitarbeiter hauptamtlich beschäftigt. Gemeinsam mit einer Vielzahl von Ehrenamtlichen gestalten sie ihre Vision einer begeisternden Kirche im Hier und Jetzt mit einer Vielzahl von Projekten.

Einstimmen auf 21 Songs

Unter anderem nun mit dem Musical, das sich laut einem der beiden Dirigenten, dem Landeskirchenmusikdirektor der Evangelischen Kirche von Westfalen, Harald Sieger, vor allem durch die bewegende Geschichte dahinter , auszeichne. Bei der Generalprobe und dem finalen Einstimmen der 21 Songs zeigte er sich hochmotiviert und mit vollem Einsatz, um seine Sängerinnen und Sänger dahin zu bekommen, wo er sie haben will. „Es ist eine reizvolle und zugleich anspruchsvolle Aufgabe. Der Klang ist schon beeindruckend“, sagte er kurz darauf beim Pressegespräch und schien zufrieden mit der Leistung der Protagonisten zu sein.

Harald Sieger war es zudem wichtig darauf hinzuweisen, dass das Chor-Musical im Rahmen der Aktion „Gospel für eine gerechtere Welt“ ein Projekt im Norden Kenias unterstützt, welches den Menschen vor Ort den Zugang zu sauberem Trinkwasser ermöglicht. Offensichtlich ist es ihm eine Herzensangelegenheit.