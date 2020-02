Halle (WB/mk). Wenn Prinzessinnen gemeinsam mit Piraten und den Nintendo-Installateuren Mario und Luigi in der Turnhalle der Lindenschule tanzen, kann es sich dabei eigentlich nur um den „Konfetti-Alarm“-Kinderkarneval handeln.

So geschehen am Samstagnachmittag, als 180 Schüler, Geschwister und Freunde sich in farbenfrohen Kostümen präsentierten. „Heute haben aber nicht nur die Kinder ihren Spaß. Auch einige der insgesamt 130 Eltern haben sich verkleidet“, sagte ein vom regen Treiben begeisterter Schulleiter Maik Evers. Er berichtete auf dem gut gefüllten Schulhof, dass die Veranstaltung, zur der traditionell alle Haller Kinder im Grundschulalter eingeladen sind, vor über fünf Jahren mit etwa 40 Kindern seine Premiere feierte: „Mittlerweile sind es viel mehr, sie freuen sich seit Wochen.“

Bei der Polonaise kommt jedes Kostüm noch einmal ganz groß raus

Eine erfolgreiche Entwicklung dank des Engagements des Fördervereins der Lindenschule. „Wir möchten uns auch bei den Eltern der dritten und vierten Klassen bedanken, die für den Kuchen gesorgt haben“, sagte Schulvereinsvorsitzende Miriam Krüger, die mit einigen Erwachsenen zum Abschluss der Veranstaltung Spalier stand, um bei einer großen Polonaise jedes Kostüm noch einmal zu würdigen. Es sollte an diesem Tag nämlich jedes Kind das Gefühl haben, sich die schönste Verkleidung überlegt zu haben.