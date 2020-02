Halle (WB/gos/dpa). Es kommt nicht so oft vor, dass Kinofilme in Ostwestfalen-Lippe gedreht werden und den Weg auf die große Leinwand finden. Und deswegen dürfte „Lassie – Eine abenteuerliche Reise“ in OWL auf besonderes Interesse stoßen.

Von Donnerstag an wird der Film in den Kinos zu sehen sein – und darin die Szenen aus der Stadt Halle und dem Umland: das Klinikum, Schloss Tatenhausen und das Feuerwehrgerätehaus in Kölkebeck. Regisseur ist Hanno Olderdissen aus Bielefeld .

Drehort Schloss Tatenhausen

Lassie dürfte wohl zu den berühmtesten Hunden der Filmbranche zählen. Die Collie-Hündin hat sogar einen Stern auf dem Walk of Fame in Hollywood. Kein Wunder, wurde ihre Geschichte doch unzählige Male verfilmt, fürs Kino ebenso wie fürs Fernsehen.

In Deutschland dürfte die US-Fernsehserie, die von 1954 bis 1973 in Kalifornien gedreht wurde, die bekannteste Verfilmung sein. Kinderstar Jon Provost (1950-2009) spielte darin in der dritten Staffel (1957-1964) den Waisenjungen Timmy Martin. Für diese Rolle wurde ihm 1994 ein Stern auf dem Walk of Fame bei der Adresse 7080 Hollywood Boulevard zuerkannt.

1943 mit Elizabeth Taylor

Bereits 1943 entstand unter der Regie von Fred M. Wilcox der US-amerikanische Spielfilm „Heimweh“ (Originaltitel: „Lassie come home“) mit der damals erst zehn Jahre alten Elizabeth Taylor. Dieser erste „Lassie“-Kinofilm beruhte auf einer ­literarischen Vorlage des Schriftstellers Eric Knight. Viele weitere „Lassie“-Filme sollten folgen.

Auch das von Jane Ainscough („Hanni & Nanni“) geschriebene Drehbuch zum aktuellen Film entstand auf Grundlage des Romanklassikers „Lassie come home“ (1940) von Eric Knight, der wiederum auf einer Kurzgeschichte von Knight basiert, die er 1938 veröffentlichte. Der Film transferiert die Handlung natürlich in die Gegenwart und Lassies Reise zwischen Schottland und dem nordenglischen Yorkshire an deutsche Schauplätze.

Deutsche Produktion prominent besetzt

Bei ihrer Rückkehr auf die Leinwand durchquert die Hündin Deutschland auf der Suche nach ihrem Herrchen, dem zwölf Jahre alten Flo. Die deutsche Produktion von Regisseur Hanno Olderdissen ist prominent besetzt mit Darstellern wie Anna Maria Mühe, Sebastian Bezzel und Justus von Dohnányi.

Der Film bietet Familienunterhaltung. Flo lebt mit seinen Eltern im Bayerischen Wald. Doch die Vermieterin will die wilde Collie-Hündin nicht länger im Haus dulden. Lassie muss aufs Schloss umziehen, wo sich Priscilla, die Enkelin des Grafen von Sprengel, um sie kümmert. Als Priscilla und ihr Großvater an die Nordsee reisen, fährt Lassie mit. Eine verhängnisvolle Entscheidung, denn die Hündin reißt im hohen Norden aus und will Hunderte Kilometer zurück nach Bayern, zu Flo. Eine abenteuerliche Reise für Lassie und für die Kinder, die ihre Spur verfolgen.

Flo und Priscilla machen ihre Sache gut

Sehenswert sind vor allem die Kinder. Nico Marischka, Enkel des österreichischen Darstellers Ge­org Marischka, zeigt als Flo eine große Bandbreite – mal fröhlich und frech, dann wieder mutlos und traurig. Auch Bella Bading als Priscilla macht ihre Sache gut. Amüsant Justus von Dohnányi: Als gräflicher Butler legt er großen Wert auf Etikette und feinste Umgangsformen und übertreibt es damit immer wieder – zur Freude der Zuschauer. Star ist jedoch Bandit als Lassie, von der Tiertrainerin Renate Hiltl aus der Nähe von Freising.

Das Drehbuch legt den Fokus stark auf familiäre Probleme. Von Sprengels Glasmanufaktur macht dicht und Flos Vater, ein Glasbläser, verliert seine Arbeit. Auch der Graf muss Einschnitte hinnehmen. Die Beziehung zwischen Flo und seinem Hund kommt zu kurz.

Finale in Bayern

Etwas kurios ist die Geografie. Von der Nordsee aus nimmt Lassie Kurs Richtung Süden und landet kurz darauf in den mächtigen Felsen der baden-württembergischen Region Neckaralb. Von dort aus geht es nach Nordosten, wo die Polizisten Brandenburger Wappen am Revers tragen, bevor es in Bayern zum Finale kommt.

Kinder dürfte dies alles wohl nicht stören. Sie haben ihre Freude an Lassie, seinem frechen Chihuahua-Freund Toots sowie Flo und Priscilla und ihren Abenteuern. Hundefreunde sollten ohnehin Taschentücher mitnehmen. Am Schluss wird es rührselig.

Zu Gast in OWL: das „Lassie"-Team nach den Dreharbeiten vor Schloss Tatenhausen in Halle.

Schloss Tatenhausen als Filmkulisse

Ende Juni und Anfang Juli 2019 drehte die Filmcrew unter der Regie des gebürtigen Bielefelders Hanno Olderdissen an neun Tagen mehrere Szenen für den „Lassie“-Film in Halle im Kreis Gütersloh. Neben bekannten deutschen Schauspielern wirkten auch zahlreiche Komparsen aus der Region Ostwestfalen-Lippe mit. Gedreht wurde auf Schloss Tatenhausen, welches das Anwesen des Grafen von Sprengel verkörpert, am Feuerwehrgerätehaus in Halle-Kölkebeck, wo bejubelt von Kindern und Eltern – darunter viele Komparsen aus der Region – im Halbkreis einer bunten Zirkusmanege die Artistin Franka auftritt, sowie im Klinikum Halle in einem Zimmer im Obergeschoss des Schlaflabors. Genannt wird Halle im Film nicht.(gos)