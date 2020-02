Halle (WB). „Ich würde ja gerne, aber…“ Wer kennt diesen oder ähnliche Sätze nicht? Doch damit ist es bald vorbei, denn Frauen aus Simbabwe laden ein, über solche Ausreden nachzudenken: beim Weltgebetstag am Freitag, 6. März.

Frauen aus Simbabwe haben für den Weltgebetstag 2020 den Bibeltext aus Johannes 5 zur Heilung eines Kranken ausgelegt: „Steh auf! Nimm deine Matte und geh!“, sagt Jesus darin zu einem Kranken. In ihrem Weltgebetstags-Gottesdienst machen die Simbabwerinnen erfahrbar: Diese Aufforderung gilt allen. Gott öffnet damit Wege zu persönlicher und gesellschaftlicher Veränderung. In über 120 Ländern der Erde rufen ökumenische Frauengruppen damit zum Mitmachen beim Weltgebetstag auf.

Überteuerte Lebensmittel und Benzinpreise in unermesslichen Höhen

Die Autorinnen des Weltgebetstags 2020 wissen, wovon sie schreiben, denn ihre Situation in dem krisengeplagten Land im südlichen Afrika ist alles andere als gut. Überteuerte Lebensmittel, Benzinpreise in unermesslichen Höhen und steigende Inflation sind für sie Alltag und nur einige der Schwierigkeiten, die sie zu bewältigen haben.

Gründe für den Zusammenbruch der Wirtschaft sind jahrelange Korruption und Misswirtschaft und vom Internationalen Währungsfonds auferlegte, aber verfehlte Reformen. Bodenschätze könnten Simbabwe reich machen, doch davon profitieren andere. Viele Jahre kämpfte die Bevölkerung für die Unabhängigkeit von Großbritannien, bis sie das Ziel 1980 erreichte. Doch der erste schwarze Präsident, Robert Mugabe, regierte das Land 37 Jahre und zunehmend autoritär.

Schulbesuch ist längst nicht selbstverständlich

Noch heute sind Frauen benachteiligt. Oft werden sie nach dem Tod ihres Mannes von dessen Familie vertrieben, weil sie nach traditionellem Recht keinen Anspruch auf das Erbe haben, auch wenn die staatlichen Gesetze das mittlerweile vorsehen. Die Frauen aus Simbabwe haben verstanden, dass Jesu Aufforderung allen gilt, und nehmen jeden Tag ihre Matte und gehen.

Mit seiner Projektarbeit unterstützt der Weltgebetstag Frauen und Mädchen weltweit: in Simbabwe, wo Mädchen und Frauen den Umgang mit sozialen Medien einüben, um ihrer Stimme Gehör zu verschaffen; mit einer Kampagne in Mali, die für den Schulbesuch von Mädchen wirbt, oder mit der Organisation von Wasserschutzgebieten in El Salvador und Lobbyarbeit zum Menschenrecht auf Wasser.

Gottesdienste zum Thema in Halle, Steinhagen und Werther

Seit Anfang des Jahres haben sich die Vorbereitungsteams in den Gemeinden auf diesen Gottesdienst vorbereitet. Mitglieder der Frauenhilfen und anderer Frauengruppen gestalten sie mit ihren ökumenischen Partnerinnen. Gottesdienste zum Weltgebetstag finden in den Gemeinden des Evangelischen Kirchenkreises Halle an folgenden Orten statt:

Halle: Katholisches Gemeindehaus „Oase“, 17 Uhr Gottesdienst, anschließend Imbiss;

Künsebeck: Gemeindehaus, 17 Uhr Gottesdienst, anschließend Imbiss;

Hörste: Kirche, 17 Uhr Gottesdienst, anschließend Imbiss im Evangelischen Gemeindehaus;

Brockhagen: St.-Georgs-Kirche, 16.30 Uhr Gottesdienst, anschließend Imbiss und Gespräche im Kantorhaus;

Steinhagen: Dorfkirche, 17 Uhr Gottesdienst, anschließend Imbiss;

Werther: Gemeindehaus, 19 Uhr Gottesdienst, anschließend Imbiss.