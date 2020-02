Von Stefan Küppers

Diese wieder gut besuchte Sitzung des Bau- und Verkehrsausschusses (merke: Haller sind in großer Zahl sehr wach und aufmerksam!) war in vielerlei Hinsicht eine bemerkenswerte Veranstaltung. Zunächst einmal deshalb, weil es in den wichtigen Streitfragen in dieser Stadt im Vorfeld der Kommunalwahl zu einer Klärung gekommen ist. Nicht zu einem Konsens wohlgemerkt, aber zu einer streitigen Positionierung, wofür der Wähler eigentlich nur dankbar sein kann.