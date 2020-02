Von Stefan Küppers

Halle (WB).Mit dem vorläufig schlechtesten Ergebnis seit Schulgründung ist die Anmeldephase an der Gesamtschule Halle beendet worden. Bei einer Aufnahmekapazität von 108 Schülern in vier Zügen sind 74 Schüler für die neuen fünften Klassen angemeldet worden, davon sind zehn Inklusionskinder mit besonderem Förderbedarf. Damit hat die Gesamtschule exakt soviel Anmeldungen wie das Kreisgymnasium, das am Donnerstag eine Nachmeldung erhalten hat. Mit Nachmeldungen sogar größeren Umfangs ist auch an der Gesamtschule zu rechnen.