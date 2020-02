Von Klaudia Genuit-Thiessen

Dr. Feltkamp (60) ist renommierter Bauch-Chirurg und Spezialist für Schilddrüsen-OPs. Der gebürtige Münsteraner ist 2006 nach Stationen in Travemünde und Bielefeld ans Krankenhaus gekommen. Dr. Christine Konrad (52) ist nach 20 Jahren in Halle ebenfalls keine Unbekannte. Als Oberärztin auf der Inneren Station hat sie vor vier Jahren die geriatrische Abteilung mitaufgebaut.

„Derjenige, den wir ausgeguckt hatten, hat sehr kurzfristig abgesagt“, überraschte Michael Ackermann als Geschäftsführer des Klinikums Bielefeld die Gäste bei der offiziellen Abschiedsfeier des scheidenden Standort-Chefs. Im Hotel Hollmann hatten sich Mitarbeiter, Kollegen, Weggefährten eingefunden, um sich nach 14 Jahren in Halle (und sechs zuvor in Versmold) persönlich bei Dr. Hanraths zu bedanken. Auch zahlreiche niedergelassene Ärzte aus dem Altkreis Halle drückten mit ihrer Teilnahme ihre Verbundenheit aus. Für die Krankenhaus-Historie der Städte Halle und Versmold und die Gemeinde Steinhagen nahmen die drei Bürgermeister Michael Meyer-Hermann, Klaus Besser und Anne Rodenbrock-Wesselmann an der Feierstunde teil, für den Aufsichtsrat des Hauses Ulrike Sommer. „Dr. Hanraths hat uns damals klar gemacht, wie überlebensnotwendig diese Fusion war“, bedankte sich Anne Rodenbrock-Wesselmann und überreichte dem „sehr direkten und überzeugenden“ Chef im Krankenhaus eine Haller-Herz-Skulptur. Die stets kooperative Art, aber auch die Hartnäckigkeit des Kollegen am Standort Halle hob Dr. Wolfgang Schmidt-Barzynski, der Chefarzt der Geriatrie und Ärztliche Direktor des Klinikums Bielefeld, hervor.

Original-Trikot für den Hardcore-Fan

Als Moderator der Veranstaltung holte Michael Ackermann („die Achse Bielefeld-Halle funktioniert wirklich gut“) Pflegedienstleiterin Maria Heckmann und andere enge Kollegen auf die Bühne. „Das Geheimnis der Medizin besteht darin, den Patienten abzulenken, während die Natur sich selbst hilft“, zitierte Oberärztin Dr. Katrin Eichhorn in ihrem gemeinsamen humorvollen Rückblick mit Dr. Konrad Bonmots von Voltaire und anderen.

Ackermann ließ aber auch Dr. Hanraths selbst zu Wort kommen, der sich „wehmütig und ... demütig“ verabschiedete. Er musste sich noch von einem „schweren Schlag“ erholen: Bei der letzten Visite auf Station III verabschiedeten sich die Schwestern in Dortmund- und Schalke-Trikots. Das machte eine andere Station wett: Sie schenkte dem erklärten Borussia Mönchen-Gladbach-Fan einen Feuertopf mit Gladbach-Emblem.

Apropos Fußball: Die Geschäftsleitung hatte für den Hardcore-Fan ein Original-Champions-League-Trikot des Gladbach-Kapitäns Lars Stindl aus der Saison 2056/16 mit Unterschrift ersteigert und rahmen lassen. Ein gelungener Überraschungs-Coup. Michael Ackermann: „Sie haben dem Standort gut getan.“ Dr. Hanraths bleibt dem Klinikum verbunden: als Mitglied im Förderkreis, der sich im Mai konstituieren wird.