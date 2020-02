Von Klaudia Genuit-Thiessen

Halle/Borgholzhausen-Holtfeld (WB). Für viele ist das Schloss Holtfeld nur eine Schönheit in Sandstein. Die Geschichte des Renaissance-Baus in privater Hand hat der Öffentlichkeit allerdings mehr zu bieten als nur vier Hochzeiten und einen Todesfall. Weil die Orangerie heute als wunderschöner Schauplatz für Hochzeits- und Familienfeiern genutzt wird, die Kapelle als Trauzimmer. Aber auch, weil Heiraten seit Jahrhunderten eine ganz besondere Rolle spielen in den Mauern des Schlosses.

Wer sich in Bibliotheken oder im Internet auf die Spuren macht, um der Baugeschichte des Wasserschlosses an der Haller Grenze nachzuspüren, findet zum Bedauern von Hausherr Simon Desanta wenig verlässliche Informationen zur Historie der alten Mauern. Die sind erstmals im Jahr 1380 in einem Osnabrücker Lehnsregister erwähnt worden. Zu entdecken sind aber immerhin Hunderte von Hinweisen auf die Bewohner von einst, die Familie von Wendt. Die Eheverträge, Erbschaftsangelegenheiten und Immobilienkäufe der Reichsfreiherren von Wendt geben unendlich viele Stichworte in den Westfälischen Adelsarchiven. Zu finden sind sie über das Archivamt des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) in Münster.

Wenn die Hessel Hochwasser führt

„Ich hätte wirklich gern einige Baupläne von Holtfeld“, sagt Simon Desanta. Der Designer, der das Schloss Ende der 1980er Jahre gekauft hat, sucht seit Jahrzehnten nach Hinweisen auf die Baugeschichte – inzwischen aber nicht mehr mit großer Hoffnung. Das Geschlecht der ersten Besitzer, der Herren von Todrank, die auf der Ravensburg ansässig waren, ist 1497 ausgestorben. Durch die letzte Erbtochter fiel das Schloss an die Familie von Wendt, die es bis 1863 bewohnte.

In dieser Zeit soll 1599 bis 1602 das Herrenhaus im Renaissance-Stil errichtet worden sein, bestätigt Sabine Klinksiek, die wie ihr Mann um diese Jahreszeit immer den Wasserstand der Hessel im Auge hat. „Bei Hochwasser müssen wir das Wehr schnell öffnen“, befürchten die Hausherren, dass der Bach, der am Wehr ungefähr drei Meter breit ist, jede Menge an Sand und Sedimenten von den Feldern in der Gräfte ablädt.

Ein Schloss im Wasser – wie auch in Tatenhausen wissen die Bewohner um die Probleme, die die ungewöhnliche Lage mit sich bringt. Anfang der 90er Jahre ist das „Auffangbecken“ einmal ausgebaggert worden. Doch mit feuchten Wände haben sie natürlich lange gelebt. „Wir hoffen jetzt, dass es damit endgültig ein Ende hat“, sagt Simon Desanta.

Vier Wohnungen in der Vorburg

Zurück zur Baugeschichte: Das innere Torgebäude, in dem heute eine Holz- und Metall-Werkstatt liegen, wurde 1632 errichtet. Die Vorburg, in der vier Wohnungen vermietet sind, stammt von 1705. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts gestalteten die von Wendts die Anlage um.

Lange, nachdem Catharina Sophia de Wendt, die einzige Tochter des Lubbert de Wendt zu Holtfeld, und Dietrich von Velen einen Ehevertrag geschlossen hatten. Laut Urkunde brachte der Bräutigam im Jahr 1625 das Schloss Velen, das Burglehen zu Dülmen und „den halben Teil der Salzquellen zur Gottesgabe bei Rheine“ ein. Agnes de Wendt und ihr Sohn Matthias, übrigens Drost zum Sparenberg (!), versprachen der Braut damals eine Mitgift von 10.000 Reichstalern. Das bezeugte unter anderem Heinrich Korff genannt Schmising zu Tatenhausen.

Ob Holtfeld und seine Ländereien damals so viel abwarfen? Mit Hochzeiten machte der Adel immer schon Politik. Die von Wendts bildeten keine Ausnahme, wie viele andere Urkunden zeigten. Bereits im 16. Jahrhundert war das Erbhaus zu Holtfeld mit dem Burglehen zu Ravensberg verbunden, wie eine Urkunde vom 6. August 1549 bezeugt ….

Die Orangerie dient schon länger als drei Jahre als Event-Raum. Eine kluge Entscheidung: Man feiert dort und auf einem schönen Plätzchen an der Gräfte runde Geburtstage, Silberhochzeiten, Hochzeiten. Sogar kirchliche Trauungen sind möglich in der zweijochigen gewölbten Kapelle im Haupthaus - jedenfalls, wenn ein Pfarrer zusagt. „Für das Jahr 2020 sind wir schon ausgebucht“, sagt Sabine Klinksiek. Holtfeld ist im Sommer ein Hochzeitsschloss. Und wie Jahrhunderte zuvor helfen die Heiraten dabei, das Haus zu unterhalten.