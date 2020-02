Von Paul Edgar Fels

Ehlings Aufgaben übernimmt übergangsweise Alexander Gedat (55), der erst seit Dezember 2019 Aufsichtsratsvorsitzender bei Gerry Weber ist. Gedat, der langjähriger Chef von Marc O’Polo war, ist außerdem Aufsichtsratschef des Herforder Modekonzerns Ahlers („Baldessarini“).

Produktvorstand Gursu wurde im März 2019 berufen. Er habe die Kollektion verschlankt und modernisiert, heißt es. Erst im Januar war Gursu noch auf der Modemesse CPD in Düsseldorf aktiv. Sein Job würde zunächst ebenfalls von Gedat übernommen. Als drittes Vorstandsmitglied bleibt Florian Frank (47, Finanzen und Controlling) unverändert im Amt.

Den Aufsichtsratsvorsitz von Gedat übernimmt ab sofort der Münchner Rechtsanwalt Dr. Tobias Moser (37), der dem Aufsichtsrat der Gesellschaft seit Dezember 2019 angehört. Der Aufsichtsrat werde nun umgehend mit der Suche nach einem oder einer neuen Vorstandsvorsitzenden beginnen.

Zu den Gründen der einschneidenden Personalveränderungen wurde offiziell nichts gesagt. Möglich, dass es zwischen Vorstand und den neuen Eigentümern – den Finanzinvestoren Robus, Whitebox und J.P. Morgan – zu grundlegenden Meinungsverschiedenheiten gekommen ist.

Laut Gerry Weber werde der Weggang der beiden Vorstände an dem „eingeschlagenen strategischen Kurs der nachhaltigen Restrukturierung des Konzerns“ nichts ändern. „Wir machen jetzt keine 180-Grad-Wendung,“ sagte Sprecherin Kristina Schütze. Sie betonte, dass auch die zweite Führungsebene eine „starke Kompetenz“ habe.

Alexander Gedat ließ derweil erklären: „Für die gute Arbeit in einer sehr herausfordernden Phase des Unternehmens danke ich Johannes Ehling und Urun Gursu im Namen des gesamten Aufsichtsrats und der Eigentümer von Gerry Weber. Beide haben in ihren Bereichen extrem wichtige Arbeit für die weitere Entwicklung des Unternehmens geleistet.“

Der seit langem mit wirtschaftlichen Problemen kämpfende Modehersteller hatte erst zum Jahreswechsel das im April vergangenen Jahres eröffnete Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung hinter sich gelassen. Im Zuge des Verfahrens waren nicht nur mehr als hundert Filialen geschlossen und zahlreiche Arbeitsplätze abgebaut worden. Auch die Altaktionäre wurden entschädigungslos aus dem Unternehmen herausgedrängt.

Ehling stand seit Ende 2018 an der Spitze des angeschlagenen Unternehmens und spielte eine Schlüsselrolle beim Umbau des Konzerns. Zu seiner wichtigsten Aufgabe gehörte die Reorganisation und Sanierung des zum Jahresanfang 2019 in die Insolvenz geratenen Unternehmens mit seinen damals knapp 6500 Mitarbeitern, heute beschäftigt Gerry Weber rund 3400 Mitarbeiter. Zuvor gehörte Ehling zwölf Jahre der Geschäftsführung von Ernstings Family und dem Vorstand von Willy Bogner an.

Derweil hat Gerry Weber im fünfmonatigen Rumpfgeschäftsjahr 2018/19 (1. November 2018 bis 31. März 2019) bei einem Umsatz von 216 Millionen Euro einen Jahresfehlbetrag von 245 Millionen Euro erwirtschaftet. Allein die Abschreibungen erhöhten um gut 41 Millionen auf 138 Millionen Euro. Grund seien Wertberichtigungen auf Sachanlagevermögen. Insgesamt beliefen sich die außerplanmäßigen Abschreibungen auf 123 Millionen Euro. Für den Zeitraum des Kalenderjahres 2020 erwartet Gerry Weber unverändert Umsatzerlöse (ohne Hallhuber) in einer Bandbreite von 370 bis 390 Millionen Euro.

Kommentar von Paul Edgar Fels

Was ist bei Gerry Weber los? Warum wurden zwei Vorstände so kurzfristig abberufen? Vorstandssprecher Johannes Ehling war am Freitag für eine Erklärung nicht zu sprechen. Und auch ein Vertreter der Finanzinvestoren wollte zu der Personalie keine Details kennen. Es wird geschwiegen. Schade.

So bleibt es bei Mutmaßungen: Offenbar hat es hinter den Kulissen geknallt. An der Strategie dürfte sich der Streit nicht entzündet haben – sie soll ja beibehalten werden. Sind also die weiteren unerwarteten Abschreibungen in Millionenhöhe der Auslöser? Wichtig ist jetzt – auch im Sinne der Beschäftigten – dass Gerry Weber seinen Kurs hält.