„Ich habe mich generell für die Politik entschieden, um mehr Handlungsspielraum zu haben. Denn als IGKB können wir nur Anregungen geben. Und die Grünen sind die Partei, die Künsebeck am nächsten sind“, sagte die 38-Jährige dem WESTFALEN-BLATT. Auch sehe sie ihre Lebensweise von den Grünen perfekt vertreten – in ökologischen ebenso wie in sozialen Belangen. Als Beispiel führte sie das Thema Flächenversieglung an: „Auch ich kämpfe für einen schonenden Umgang mit den Flächen, die wir noch haben.“

Künsebeckerin mit Leib und Seele

Obwohl die Zuordnung der einzelnen Wahlbezirke auf die jeweiligen Kandidaten noch aussteht, sei es naheliegend, dass sie in Künsebeck antrete, sagte die Diplom-Sozialarbeiterin: „Und nur das ist glaubwürdig. Ich bin Künsebeckerin mit Leib und Seele. Ich will eine ehrliche Politik machen und stehe zu dem, was ich sage und zu meinen Anliegen.“

Die IGKB mischt sich bislang etwa durch Bürgeranträge in die Politik ein. Zuletzt forderte der Verein einen regulären Nahversorger in Künsebeck.