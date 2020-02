Was für ein Klang: Vom Gesang des Massenchores in ihrem Rücken sind auch die Profis auf der Bühne begeistert. Foto: Malte Samtenschnieder

Von Malte Samtenschnieder

Halle (WB). Wenn mehr als 1000 Sänger gemeinsam die Freiheitshymne „We shall overcome“ anstimmen, ist das ein besonderer Gänsehautmoment. So geschehen bei der Aufführung des Chormusicals „Martin Luther King“ am Samstag in der Haller OWL-Arena.