Halle (WB/kg). Darauf haben schon viele Stammgäste gehofft: Mit dem Zusatz „Bistro“ eröffnet nach vierwöchiger Umbauzeit an der Bahnhofstraße in Halle wieder das beliebte Café Baier. Allerdings unter neuer Regie: Als Pächter hat sich der Haller Fahrschullehrer Erdal Sis ein zweites berufliches Standbein eingerichtet.

In dem Wohn- und Geschäftshaus – in bester Lage, das inzwischen im Eigentum von Gerrit Imkemeyer und Matthias Stüwe ist, will Erdal Sis gemeinsam mit Geschäftsführerin Ria Moschidou einen „gemütlichen und stylishen Ort zum Wohlfühlen“ in der Haller Innenstadt schaffen.

Elfköpfiges Team

„Ich habe sogar eine Schulung für den Lebensmittelbereich besucht“, sagt Erdal Sis (37), der allerdings nur dann selbst einspringen wird, wenn einmal Not am Mann sein sollte. Denn unter Leitung von Ria Moschidou (38) wird sich ein großes Team mit Fachkenntnis darum kümmern, dass sich die Gäste wohlfühlen. Erdal Sis: „Ein hochwertige und aufmerksame Bedienung ist mir wichtig“. Zum Team gehören auch vier Mitarbeiterinnen, die schon im Café Baier gearbeitet haben – bekannte Gesichter also.

14 Jahre hat das Café Baier als fester Bestandteil der gastronomischen Szene in der Lindenstadt für viele Haller dazu gehört. Jetzt hoffen Erdal Sis und Ria Moschidou, dass das neue Konzept ebenso gut ankommt. „Wir wollen den Charakter des alten Cafés Baier beibehalten, ihm aber einen neuen, modernen Pfiff geben“, sagt die Geschäftsführerin.

Großes Frühstücksbuffet

Die Räume – allein im Erdgeschoss gibt es einschließlich des Arbeitsbereiches fast 180 Quadratmeter – haben frische Farbe bekommen, sind aber noch wieder zu erkennen. Ein neuer Fußboden in Holz-Optik, weiße Wände, eine Theke auf neuestem Stand mit instandgesetzten Geräten sowie ein neues Sortiment mit zeitgemäßer Speisekarte warten auf die Gäste. Der neue Backbereich liefert mehrfach täglich frisches Brot, Brötchen, Kuchen, Torten und Gebäck. Es gibt ein große Auswahl an Snacks und belegten Leckereien, den klassischen Frühstücksteller, aber zwischen 8 und 12 Uhr auch ein reichhaltiges Frühstücksbuffet mit frischem Obst, Croissants, Antipasti und sogar Desserts. Neben warmen und kalten Getränken werden Kaffee-Spezialitäten serviert.

Die Öffnungszeiten sind in bewährtem Rahmen geblieben: Montags bis samstags ist das Café Baier Bistro von 7 bis 18 Uhr geöffnet, am Sonntag in der Zeit von 8 bis 18 Uhr.

Zur Eröffnung am kommenden Sonntag, 1. März hat sich das Team eine Reihe von Aktionsangeboten einfallen lassen. „Das setzen wird auch noch am Montag fort“, sagt Inhaber Erdal Sis.