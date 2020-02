Von Johannes Gerhards

Der 1735 in Bremen geborene Kaufmann Hermann Hagedorn ließ Ende des 18. Jahrhunderts am Knüll auf rund 2,7 Hektar einen Landschaftspark nach englischem Vorbild errichten. Sichtbare Relikte aus dieser Zeit sind der als »Kaffeemühle« bekannte Aussichtspavillon und das um 1797 gebaute Gärtnerhaus. Von den einst prächtigen Gärten mit Obstbaumzucht kündet lediglich eine kümmerliche Allee altersschwacher Pflaumenbäume.

Auf Anregung von UWG-Mitglied Stefan Gerdröwekamp soll die Tradition in Teilen neu belebt werden. »In einer Streuobstwiese werden wertvolle Lebensräume für unzählige Insekten, Vögel, Kleintierarten und Wiesenkräuter kultiviert und erhalten«, heißt es in einem Antrag, der in Kürze im Haller Stadtrat behandelt werden soll. »Wir gehen davon aus, dass die Stadt Eigentümer der Flächen ist«, glaubt Karl-Heinz Wöstmann. Die UWG werde sich um die Pflege kümmern, bietet er an.

Alte Obstsorten sind erwünscht

Wohlwollende Unterstützung kommt von Hartmut Lüker, beim BUND so etwas wie Spezialist für Streuobstwiesen. »Kaum jemand weiß heute noch, dass dieser Begriff entstanden ist, weil das Laub dieser Obstbäume in den Ställen eingestreut wurde«, erklärt er die Bezeichnung. Abhängig von den Bodenverhältnissen empfiehlt er den Anbau einer bunten Palette alter, wenig allergener Apfelsorten, Kirsch-, Birn- und Pflaumenbäumen. Die Devise »Wird schon irgendwie« funktioniere bei Obstbäumen allerdings nicht, betont Hartmut Lüker. Während der fünf bis zehn Jahre dauernden Anwuchsphase müssen sie gepflegt werden, auch wenn sie noch keine Früchte tragen.

Die Bäume haben seiner Ansicht nach eine hohe ökologische Wertigkeit, die bei extensiver Beweidung durch Schafe, durch das Anlegen von Blühstreifen und die Ansiedlung von Bienen noch gesteigert werden könne. Über den Verbleib der Früchte machen sich die UWG-Mitglieder keine Sorgen. Während früher vor dem Inbegriff heimischer Obstdiebe – Jan Hagel genannt – noch gewarnt wurde, kann sich Stefan Gerdröwekamp auch einen »Jan-Hagel-Tag« im Rahmen eines Herbstfestes vorstellen. Darüber hinaus könnten Kindergartengruppen und Schulklassen den Garten besuchen oder Fachleute Anregungen zum Baumschnitt geben, um wieder »Leben in den Garten zu bringen«.

In einem weiteren Antrag regt die UWG an, für jedes von der Stadt veräußerte Baugrundstück den Käufer aufzufordern, an geeigneter Stelle einen Baum zu pflanzen. Untersuchungen hätten ergeben, dass Aufforstungen als größte natürliche Klimaschutzmöglichkeit gelten. Da auf den Baugrundstücken oftmals der nötige Platz fehle, solle die Stadt deren Eigentümern entsprechende Hinweise geben, wo und welcher Baum gepflanzt werden kann.