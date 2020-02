Von Kerstin Panhorst

Halle (WB). Wenn die eigene Vorstellung von Gerechtigkeit und die staatliche Rechtsprechung nicht in Einklang gebracht werden können, dann ist der Gedanke an Selbstjustiz nicht weit. So auch bei Nora Tewes, der Hauptfigur aus Karin Kalisas zweitem Roman „Radio Activity“. In den von Gleichstellungsstelle, Kulturbüro und Haller Stadtbücherei veranstalteten Frauenkulturwochen und der „Literatour“ las die 54-jährige Autorin nun aus dem Werk, das ethische Grundsatzdiskussionen anregt und auch eine Liebeserklärung an das Medium Radio ist.