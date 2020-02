Halle (WB). In Halle ist ein silberner Mercedes-Transporter gestohlen worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Laut Polizei haben die bislang unbekannten Täter den Transporter in der Zeit von Dienstagnachmittag, 25. Februar, 16.30 Uhr, bis Mittwochmorgen, 26. Februar, 7.50 Uhr, am Ulmenweg in Halle entwendet. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen silbernen Mercedes Vito, Baujahr 1997.

Der Mercedes war zuvor auf dem Anwohnerparkplatz eines Mehrfamilienhauses geparkt. Bis zum Zeitpunkt des Diebstahls trug das Fahrzeug das amtliche Kennzeichen GT - JE 775. Zum Abstellzeitpunkt befand sich auf der Heckklappe ein Arminia-Bielefeld-Aufkleber. Außerdem ist der silberne Mercedes Vito mit getönten Heckscheiben ausgestattet.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer rund um den Tatzeitraum am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht hat, melde sich bei der Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 0 52 41/8 69-0.