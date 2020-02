Von Klaudia Genuit-Thiessen

Halle (WB). Hesseln ist schon richtig in Fahrt und die ersten Haller folgen. Gut 70 Bürger haben am Mittwoch im Umweltausschuss Druck gemacht. Sie fordern zusätzlichen Lärmschutz an der Autobahn. Die Stadt will deshalb einen Gutachter beauftragen. Was kann man tun, um die Bürger vor dem Dröhnen der Schwertransporter und dem Dauerrauschen des Verkehrs besser zu schützen. Das soll das Büro Akus klären.

Seit der Öffnung des letzten Teilstücks der A 33 im November haben schon viele Haller erschrocken festgestellt, dass es nicht nur direkt neben der Trasse, sondern auch an anderen Stellen in der Stadt lauter geworden ist. Noch im Herbst hatten die Haller Grünen beantragt, zusätzlichen Lärmschutz zu prüfen. Dann hatte Familie Oetting-Damme angeregt, landwirtschaftliche Flächen zwischen der Autobahn und der Wohnbebauung aufzuforsten.

Artenschutzwände fangen einiges ab

Zum Einstieg in die Beratung zeigte Eckhard Hoffmann, Abteilungsleiter Tiefbau im Rathaus, noch einmal eine alte Lärmrasterkarte aus dem Planfeststellungsverfahren 2008. Die gesetzlichen Lärmschutz-Verpflichtungen sind erfüllt, Einhausungen und Tunnellösungen damit „illusorisch und unrealistisch“, sagte er. Die Stadt habe einerseits schon aus eigener Tasche Lärmschutz bezahlt, andererseits fangen schon die Artenschutzwände als massive Baukörper einiges ab. Weil die Grenzwerte eingehalten werden, muss die Stadt entscheiden, welche Lärmwerte sie überhaupt erzielen – und was einen hörbaren Erfolg versprechen könnte.

„Lärmgutachten liegen immer genormte Regelwerte zugrunde, berechnete Werte“, betonte Eckhard Hoffmann. Maßgeblicher Faktor sei die Verkehrsbelastung. Und hier habe man in Halle wohl die Prognosewerte noch nicht erreicht. „Auf jeden Fall müsste man auch eine Geschwindigkeitsbegrenzung mitprüfen“, sagte Ausschussvorsitzender Dieter Jung (die Grünen). Als er die Bürger selbst zu Wort kommen ließ, bekamen Politiker und Verwaltung die Wut einiger Anwohner zu spüren. Als „unerträglich“ empfindet nämlich nicht nur die Hesselnerin Christiane Habighorst den Dauerpegel. Verärgerte Bürger sprachen sogar noch von der Südtrasse, die vor Jahren von der STU favorisiert wurde.

Fenster auf geht nicht mehr

Nicht nur in den Gärten ist es laut geworden. „Fenster auf geht gar nicht mehr“, ärgerte sich eine Hesselnerin und regte an, einen zum Teil lärm-beschirmte Fahrbahn wie in Sennestadt prüfen zu lassen. „Wir sitzen jetzt im Bunker“, empörte sich auch Elisabeth Vogt, deren Wohnzimmer nur 80 Meter entfernt liegt von der A 33. Nach fünf Jahren Bauphase habe es nur einen ruhigeren Tag zum Durchatmen in Hesseln gegeben: den zweiten Weihnachtsfeiertag. „Die Leute werden wegziehen“, sagte Reinhard Render. Weil eine massive Mauer den Lärm reflektiert, regte der Anwohner an, eine Eibenhecke entlang der roten Wand zu pflanzen.

„Sogar hier am Berg knallt es – so weit entfernt von der Autobahn“, berichtete Beate Wolf vom permanenten Lärm an der Elsa-Brandstroem-Straße oberhalb vom Lidl-Markt. Eva Wilbuer regte an, den Lärmschutz nicht auf Hesseln zu begrenzen, sondern das Stadtgebiet einzubeziehen. auch an der Gartenstraße sei das Dröhnen zu hören. Ein Bürger erkundigte sich danach, ob es rechtliche Ansprüche auf Nachbesserung geben könnte, wenn die Berechnungen aus der Planfeststellung sich als falsch erweisen.

„Sie müssen uns nicht überzeugen. Wir wollen das Problem angehen“, versprach Dieter Jung den Bürgern. „Es ist wichtig, dass wir den Ist-Zustand erfassen. Aber das kann nur ein Anfang sein“, unterstrich SPD-Ratsfrau Ulrike Müller, während für die CDU Reinhard Schacht die Unterstützung versprach. Die Vorschläge der Haller sollen konkret miteinfließen in die Suche nach Verbesserung. Höhere Wälle, neue Wälle, Flächenerwerb sind denkbar. „Wer noch Ideen hat, sollte sie uns einfach schriftlich mitteilen“, regte Eckhard Hoffmann an.