Von Klaudia Genuit-Thiessen

Die Kreispolizeibehörde hat am Samstag auf dem Parkplatz am Marktkauf Speicher eine kreisweite Plakataktion zu diesem Thema gestartet. „Die Kampagne läuft das ganze Jahr über“, sagt Leitender Polizeidirektor Christoph Ingenohl. 11755 Unfallfluchten hat es 2019 im Kreis Gütersloh gegeben, davon sind 837 (sieben Prozent) auf Parkplätzen von Lebensmittelmärkten oder Einkaufszentren passiert. In Gütersloh selbst waren es 325 Fälle, in Halle immerhin 77 (davon 13 auf dem Parkplatz am Marktkauf), in Vermold noch 30, am wenigsten in Werther. Die Dunkelziffer soll allerdings hoch sein. Ingenohl: „30 bis 40 Prozent der Unfallfluchten können wir aufklären. Denn immer stärker passen die Besucher gegenseitig auf, fotografieren und informieren entweder den Geschädigten, den Markt oder die Polizei“.

Breitere Autos und schmale Parkplätze

Die Autos sind immer breiter geworden, die Parkplätze jedoch zumeist nicht mitgewachsen. Damit ist der Spielraum für Fahrfehler immer kleiner geworden. Einmal unachtsam rückwärts gefahren oder in der Hektik des Alltags falsch abgebogen und schon ist es passiert: Man ist einmal an der Tür des Wagens auf dem Nachbarparkplatz entlanggeschrammt oder hat einen Kotflügel eingedellt. Eine Reparatur kann schnell mehr als 1000 Euro kosten und möglicherweise ist es sogar erforderlich, die Haftpflichtversicherung zu informieren. Bei diesen Aussichten sucht so mancher sein Heil in der Flucht.

Damit die Opfer des versehentlichen Malheurs jedoch nicht auf den ärgerlichen Kosten sitzen bleiben, beteiligen sich auch viele Supermärkte an der Aktion. „Wir müssen die Straftat verfolgen, wenn Unaufmerksamkeit oder falsches Verhalten zu einer Ordnungswidrigkeit führen. Wenn das Fehlverhalten nur gering ist, kann vielleicht eine nur mündliche Verwarnung ausreichen, sonst ist ein Verwarnungsgeld opportun“, unterstreicht Ingenohl. Der Polizei sei bewusst, dass die Info-Aktion dazu führen werde, dass künftig mehr Unfallfluchten gemeldet werden. „Aber wir erhoffen uns auch eine größere Aufklärungsquote.“