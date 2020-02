Halle (WB/mk). Konstante Mitgliederzahlen, solide Finanzen und sportlicher Erfolg: Die Verantwortlichen des TC Blau-Weiß Halle hatten am Donnerstagabend bei der Jahreshauptversammlung im Clubhaus an der Weststraße viel Positives zu berichten.

Wie Thorsten Liebich, der als erster Stellvertreter den erkrankten Vorsitzenden Gerhard Weber vertrat, verriet, sei es dem Tennis-Club gelungen, nach dem finanziellen Rückzug der Gerry Weber Management & Event GmbH weiterhin Tennis-Leistungssport in Halle anbieten zu können. Für alle Beteiligten sei das ein bedeutender Erfolg, denn immerhin wurde man ja schon fünf Mal deutscher Mannschaftsmeister.

Saison-Budgets für die erste Damen und erste Herren sind bereits gesichert

Möglich gemacht hat das die von Jörg Dausendschön und Thorsten Liebich gegründete GbR „DaLi Sports Management“, die seit einem halben Jahr anscheinend schon erfolgreich Gelder für die Clubmannschaften akquiriert. „Die Saison-Budgets für die erste Damen und erste Herren sind bereits gesichert“, sagte Thorsten Liebich. Nicht ohne Stolz nutzte er die Zusammenkunft, um der Herrenmannschaft zur abermaligen Verteidigung des Westfalenmeistertitels zu gratulieren.

Außerdem wurden langjährige Mitglieder sowie die U 10 geehrt, welche 2019 ebenfalls Westfalenmeister werden konnte und damit deutlich machte, dass sich der Verein in dem kommenden Jahren auf einige Talente freuen kann. Thorsten Liebich war es darüber hinaus wichtig, dem Technik-Experten Pieter van Dijk, „Pressemann“ Kurt Vahlkamp und Platzwart Manfred Pfaff für ihr Engagement besonders zu danken. Letzterer hört übrigens auf. Seinen Job, sprich die Pflege der Clubanlage, übernimmt zukünftig die Haller Gartenbau-Firma Wilking. Zudem werden „Platzpatenschaften“ eingerichtet, bei denen sich Mannschaften und Trainingsgruppen um die Pflege ihrer Plätze kümmern.

Freude über neuen Restaurantpächter

Die Anwesenden der aktuell 601 Mitglieder waren am Donnerstag außerdem aufgefordert, über zwei Anträge abzustimmen. Beide wurden bewilligt. Zum einen handelt es sich um eine Umlage für die Gastronomie (50 Euro für aktive Erwachsene und 25 Euro für aktive Kinder und Jugendliche) und zum anderen um eine Erweiterung des Familienbeitrags auf Kinder ab 18 Jahren, die noch Schüler, Studenten oder Auszubildende sind. „Die Erweiterung gilt bis zum 25. Lebensjahr“, sagte Thorsten Liebich. Er freue sich übrigens, dass der Verein mit Frank Schmedtmann wieder einen bei den Gästen beliebten Pächter für die Gastronomie gefunden hat, fügte er hinzu.

2020 wird „Schmedtmanns Brasserie“ besonders in der Tennis-Saison viel zu tun haben. Denn der TC Blau-Weiß hat sich viel vorgenommen. So gibt es in der Zeit vom 6. bis zum 9. April ein Jugend-Ostercamp, am 25. April findet die Saison-Eröffnung mit Hobbyturnier statt und einen Tag später startet der Kids Day. Das Sommerfest soll am 15. August steigen. Im September stehen die Ritzenhoff-Open an, und der Verein wird eine Herbstwanderung samt Eisstockschießen auf die Beine stellen.