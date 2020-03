Halle (WB). Ob am Wegesrand, auf Spielplätzen oder in öffentlichen Grünlagen - in vielen Ecken sammelt sich der achtlos weggeworfene Müll. In Halle steht daher am Samstag, 14. März, wieder der Frühjahrsputz auf dem Plan. In der Zeit von 9 bis 12:30 Uhr sammeln Vereine, Familien, Schulklassen und Einzelpersonen das auf, was andere weggeworfen haben.