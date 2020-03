Im Neubaugebiet Gartnischkamp (hier vom Künsebecker Weg aus gesehen) sind die Erschließungsarbeiten in vollem Gange. Bis Ende Juli werden die Versorgungsleitungen für Strom, Gas, Wasser und für die Straßenbeleuchtung verlegt. Foto: Volker Hagemann

Halle (WB). Im März starten in Halle gleich drei verschiedene Baumaßnahmen der Technischen Werke Osning (TWO): im Neubaugebiet Gartnischkamp , im Bereich An der Hessel/Margarethe-Windt­horst-Straße und im Bereich von Oldendorfer und Wertherstraße.