Ein kompetentes Beratungsteam gibt am Infostand wertvolle Tipps zu hochwertigen und einfach herzustellenden Kosmetika wie Badesalz und Bodylotion. Von links Silke Wilming, Simone Farthmann, Renate Kindermann, Kirsten Schubert und Beate Öler. Foto: Johannes Gerhards

Von Johannes Gerhards

Halle (WB) »Diese Schreibmaschine ist nicht für ein Leben gebaut, sondern für drei«, sagt Karsten Nowak, als ihm Annette Seidel ihr altes Schätzchen der Marke Olympia vorlegt. Sofort kann er zwar nicht helfen, aber er nimmt die Maschine zur Reparatur an, um in der Werkstatt mal in Ruhe auf Fehlersuche zu gehen. Wahrscheinlich ist das Öl verharzt, lautet die vorläufige Diagnose.