Halle (WB/mk). Es war bereits die siebte Auflage des Musiker-Stammtisches am Freitagabend in der Haller Kult-Kneipe „Altstadt“, und einmal mehr herrschte gute Stimmung und reger Andrang. Scheinbar hat es sich schon ein wenig herumgesprochen, dass hier an jedem ersten Freitag im Monat Live-Musik geboten wird.

„Es kommt bisher super an bei den Leuten“, befand Gastwirt Gerrit Ellguth, der sich am Freitagabend über die Anwesenheit von „Extra 3 & Friends“ freuen konnte. Die Gruppe „Extra 3“ besteht aus den Hallern Sebastian Fritzsch, Gregor Bramhoff und Horst Becker, die den Zuhörern einige Eigenkompositionen präsentierten. Darunter Lieder wie „Hide & Seak“, „Love get out of“ oder den „Inspiration Song“.

Zu „Halle blüht auf“ gibt’s wieder Live-Musik

„Es sind größtenteils melodische Rocksongs“, erklärte Horst Becker, der vom Konzept des Musiker Stammtisches als Plattform für Hobbymusiker begeistert ist. „Es ist total cool. hier in dieser Atmosphäre mit anderen Musikern zu spielen“, sagte Becker, der sich über die Anwesenheit von Marceline Daukant freute. Sie präsentierte den Gästen der Altstadt ebenfalls einige Songs und trug damit zu einem rundum gelungenen Abend im urigen Ambiente bei.

Wer Lust hat und es sich zutraut, beim Musiker-Stammtisch mitzumachen, ist dazu übrigens herzlich eingeladen. Interessenten können sich direkt mit Gerrit Ellguth in Verbindung setzen. Außerdem wiesen die Verantwortlichen darauf hin, dass es am kommenden Freitag im Rahmen von „Halle blüht auf“ wieder Live-Musik in der „Altstadt“ geben wird. Dann sind Tino Ludwig und Daniela Baldig zu Gast. Ludwigs Repertoire umfasst mehr als 1200 Titel aus Rock, Pop, Soul und Charts.