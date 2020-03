Von Stefanie Winkelkötter

Halle (WB). Aufbruchstimmung herrscht beim Golf Club Teutoburger Wald. „Wir haben uns gefragt, wie wir den Club nach vorn bringen können. Was haben wir, was andere nicht haben?“, erklärt Clubmanager Michael Vormbäumen, der gemeinsam mit anderen Aktiven ein Kompetenzteam gegründet und Wege gesucht hat, wie man den Club noch besser nach außen präsentieren kann.

Denn durch eine große Golfplatzdichte im Umfeld ist es notwendig, Alleinstellungsmerkmale herauszuarbeiten. Dabei können die Verantwortlichen sogar auf steigende Mitgliederzahlen setzen. „Woanders stagnieren die Zahlen, wir konnten im vorigen Jahr dagegen rund 50 neue Mitglieder begrüßen,“ freut sich Pressewart Bernd Huesmann. 983 Mitglieder schwingen aktuell den Golfschläger – Ziel ist es, demnächst auf rund 1200 Mitglieder zu kommen.

Förderverein finanziert Fitnessgeräte

„Uns fehlte bislang das Existenzielle, was wir nach außen tragen können, wir waren keine Marke“, erklärt Niclas Biermann, ebenfalls Mitglied des Kompetenzteams. Der neue Slogan, der entwickelt wurde, heißt „Einmalig. Anders. Golfen“. Das Stichwort „Einmalig“ bezieht sich auf die Anlage. „Wir haben eine einmalige Anlage mit 27 Loch, vier Übungsbahnen und großer Drivingranch. Die Trainingsanlagen sind sehr außergewöhnlich und können übrigens auch von Nicht-Mitgliedern ohne Platzreife genutzt werden“, betont Biermann.

Jüngst wurde vom Förderverein auch noch ein Indoor-Bereich mit Fitnessgeräten eingerichtet, wo alle Sportler an ihrer Form außerhalb des Platzes arbeiten können. „Anders“ ist die Topografie des Platzes – anspruchsvoll, aber geeignet für Hobbygolfer, Sportler und jeden anderen Interessierten. Und das Stichwort „Golfen“ bezieht sich natürlich auf das Herz des ganzen Unterfangens.

30-jähriges Bestehen wird gefeiert

Eine neue Vision wollen die Mitglieder nach außen tragen. Ziele: dauerhafter Bestand – der Club feiert in diesem Jahr sein 30-jähriges Bestehen –, Gewinnung neuer Mitglieder, hoher sportlicher Anspruch. Dazu soll die Gesundheit in den Vordergrund gerückt werden, denn Golf eignet sich nicht nur bis ins hohe Alter, sondern auch zum Beispiel für Schlaganfallpatienten oder Menschen mit Wirbelsäulenproblemen – als Therapie und zur Prävention. Zudem setzt der Club auf Natur und Nachhaltigkeit: Schafe grasen in den Biotopen des Platzes, Bienen produzieren Honig auf der Anlage. „Golf ist ein für Naturfreunde geeignetes Hobby“, betont Golflehrer Ralf Berhorst. Er absolviert übrigens eine Zusatzausbildung, um Mitglieder im gesundheitlichen Bereich noch besser unterstützen zu können. „Wer 18 Löcher spielt, marschiert acht bis elf Kilometer weit. Und das mit sozialem Kontakt, das ist nicht zu unterschätzen.“

Kinder und Jugendliche werden besonders gefördert

Junge Menschen anzusprechen, ist ein Ziel, dabei aber die Generation 50plus nicht aus dem Blick zu verlieren. „Es ist gut und wichtig, neue Wege zu gehen, innovativ und progressiv zu sein“, bringt es Präsidentin Elke Hardieck auf den Punkt. Die moderate Erhöhung der Mitgliedsbeiträge – ab 2021 zahlen „Normalzahler“ 1300 Euro pro Jahr und damit 100 Euro mehr als bisher – habe bei den Mitgliedern Zustimmung gefunden. Für die, die es ausprobieren möchte, gibt es aber auch günstigere Einstiegsmitgliedschaften. Und die Preise im Kinder- und Jugendbereich sind auch günstig – ganz im Sinne des verstorbenen Clubgründers und Präsidenten Udo Hardieck, dem die Förderung der Jugend stets am Herzen lag.