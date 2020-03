Bauhofmitarbeiter demontieren ein Spielgerät an der Neustädter Straße, wo bald eine Kita entstehen soll.

Halle (WB/SKü). Bis zum Beginn des übernächsten Kindergartenjahres im August 2021 soll die neue Kindertageseinrichtung des evangelischen Kirchenkreises an der Neustädter Straße in Halle (Nähe KGH) fertig sein.

Dass die Einrichtung mit insgesamt 60 Plätzen (darunter acht heilpädagogische Plätze für Kinder mit Behinderungen) entgegen der ursprünglichen Planung aufgrund verschiedener Umstände noch nicht fertiggestellt ist, sorgt dafür, dass eine Reihe von Eltern nicht den gewünschten Kita-Platz bekommen.

Bau kostet 3,35 Millionen Euro

Immerhin hat der Bauhof der Stadt in diesen Tagen auf dem vorgesehenen Kita-Gelände verschiedene Spielgeräte abgebaut, die an anderer Stelle in räumlicher Nähe neu aufgebaut werden.

Über den genauen Baubeginn des mit 3,35 Millionen Euro taxierten Kita-Projekts mochte sich Pfarrer Dirk Leiendecker (Versmold), der den Bau für den Kirchenkreis begleitet, nicht festlegen. Derzeit sei man mit Feuereifer bei der Vorbereitung der Ausschreibungen. Sehr zuversichtlich aber sei er, dass der geplante Fertigstellungstermin im August 2021 eingehalten werde, so Leiendecker.