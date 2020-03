Am bisherigen Standort hat die lärmige, alte Skateranlage Bestandsschutz. Doch mit der neuen Anlage des gesamten Geländes an der Masch werden Halfpipe und andere Bahnen einen anderen Platz bekommen. Das Fachbüro Akus ist mit einer lärmtechnischen Untersuchung beauftragt. Foto: Klaudia Genuit-Thiessen

Von Klaudia Genuit-Thiessen

Halle (WB). Der Dauerregen behindert die Sportplatzbauer an der Masch. Eigentlich sollten die Kunststoffbelege schon zu Ostern fertig sein. Doch weil die Betonarbeiten im Regen nur schwer durchführbar sind und das Regenrückhaltebecken voller Wasser steht, muss die Stadt ihr ambitioniertes Ziel aufgeben. „Mitte des Jahres ist der erste Sportplatz aber fertig“, sagte Abteilungsleiter Benjamin Potthoff am Rande der jüngsten Sportausschusssitzung.

Weil das Bielefelder Fachbüro Akus derzeit sehr viele große Aufträge bearbeiten muss, bevor die Spezialisten sich mit der Haller Masch befassen können, ist auch erst zu Ostern mit einem Ergebnis der lärmtechnischen Untersuchung zu rechnen, berichtet Potthoff. Das Gutachten liefert die wesentliche Entscheidungshilfe für die weitere Planung des Geländes: Kann man die Skateranlage und Beachvolleyballfeld, Fitnessgeräte, Parkour-Anlage und andere Aanlagen für eine Mehrfachnutzung überhaupt dort bauen, wo sie gewünscht sind?

Workshop mit allen Beteiligten

Für eine erste, grobe Planung hat die Stadt auf Wunsch der Skater einen Fachmann aus Münster ins Boot geholt. Noch für dieses Jahr ist ein Workshop mit allen Beteiligten geplant, darunter der SC, die Handballer von Union Halle und die Schule. Denn die Mittel für die Planung der Freifläche stehen für 2021 im Haushalt. „Wir wollen keine Zeit verlieren und schon in zwei Wochen bei der Bezirksregierung den Förderantrag für die Planung von Skater- und Beachvolleyballanlage stellen“, ergänzte Fachbereichsleiterin Regina Bresser. Bei einem Kostenrahmen von 650.000 Euro erhofft sich die Stadt nämlich Fördergelder in Höhe von 50 Prozent.

Das Problem liegt in der Lärmemission von Halfpipe & Co. Die alte Anlage besteht aus Metall-Elementen mit Holz- oder Kunststoffoberflächen. Sie genießt an ihrem Standort Bestandsschutz. Eine neue Anlage würde voraussichtlich aus einer homogene Betonfläche mit eingearbeiteten Hindernissen bestehen. Benjamin Potthoff: „Wir gehen davon aus, dass sie leiser als die alte wäre.“

Baubeginn für Sitzstufenanlage

Am ersten Sportplatz hat man inzwischen mit dem Bau der Sitzstufenanlage begonnen. Die Sprunggrube ist fertig, die ersten Pflasterarbeiten gelaufen. Beleuchtungs- und Beregnungsanlage sind installiert. Der Untergrund für den Kunstrasen (voll verfüllt mit einem Sand-Kork-Gemisch) und die Laufbahn ist fertig, so dass die Firma Polythan zeitnah die Kunststoffflächen verlegen kann. Beim Ummelner Unternehmen Heiler, das beispielsweise die Ballfangzäune und Banden aufbaut, aber auch die Parkplatzfläche herrichtet, habe man für die Haller Baustelle sogar personell „massiv aufgerüstet“, berichtete der Abteilungsleiter im Rathaus.

Die Baugenehmigung für den zweiten Bauabschnitt liegt seit vergangener Woche schon vor. Die Ausschreibungen laufen jetzt an. Wenn das Wetter mitspielt, soll die zweite Anlage ebenfalls Ende des Jahres fertig sein.