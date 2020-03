An den Vereins-Spielabenden treffen sich Kinder, Jugendliche und Erwachsene in der Destille unter der Haller Stadtbücherei. Foto: SK Halle

Halle (WB). Der Tod des bisherigen Vorsitzenden Karl-Friedrich Wolff im vergangenen Sommer war für den Schachklub Halle in jeder Hinsicht ein schmerzlicher Verlust. Während der Jahreshauptversammlung hat der Verein jetzt einen neuen Vorstand gewählt und konnte alle Ämter besetzen.

Markus Schirmbeck, 35 Jahre jung und zuvor als Nachfolger von Karl-Ernst Kiel zweiter Vorsitzender, wurde an die Vereinsspitze gewählt. Sein „Eröffnungszug“: Er möchte mit seiner Vorstandsmannschaft Schach als Vereinssport in Halle wieder populärer machen.

Dabei wollen Schirmbeck folgende Vorstandsmitglieder unterstützen: Ruslan Sivirincuk als stellvertretender Vorsitzender, Markus Wiegand als Schriftführer, Uwe Stadie als Kassierer und Frank Bergmann als Jugendwart wurden in ihren Ämtern bestätigt. Martin Schulte besetzt das zuvor längere Zeit vakante Amt des Spielleiters.

Schach soll die Intelligenz fördern

Markus Schirmbeck kam selbst im Grundschulalter über ein Ferienspiel-Projekt von Friedhelm Kahmann und Herbert Könemann zum Schachspiel und ist seit der Jugend im Verein aktiv: „Mir liegt etwas daran, dass es in meiner Heimatstadt eine Anlaufstelle für schachinteressierte Menschen gibt, die ihre Leidenschaft und Neugier auf das Spiel teilen möchten. Es ist beispielsweise wissenschaftlich erwiesen, dass Schach die Intelligenz und geistige Leistungsfähigkeit und viele andere positive Eigenschaften im Menschen fördert.“

Neben diversen Jugendmannschaften hat der Traditionsklub derzeit nur ein Erwachsenen-Team (Verbandsklasse) im Spielbetrieb. Hier will der neue Vorstand wieder eine breitere Basis schaffen und plant für das zweite Halbjahr 2020 einen Schachkurs für Erwachsene in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Ravensberg. Stefan Guhe, einer der stärksten SKH-Spieler und beruflich in der Erwachsenenbildung tätig, wird die Leitung übernehmen.

Noch bessere Jugendarbeit geplant

Intensiviert werden soll auch die bereits erfolgreiche Jugendarbeit: Derzeit treffen sich an den Vereins-Spielabenden für Kinder- und Jugendschach (jeden Freitag, 18 bis 20 Uhr) in der Destille unter der Haller Stadtbücherei regelmäßig 10 bis 15 Nachwuchs-Denksportler. Um 20 Uhr beginnt anschließend der Vereinsabend für erwachsene Schachfreunde. Zu beiden Angeboten sind schachinteressierte Neu- und Wiedereinsteiger willkommen.

Weitere Informationen und die Kontaktdaten der Vorstandsmitglieder gibt es auf der Internetseite des Schachklubs Halle: www.sk-halle.de