Demnach treten an diesem Freitag ab 20 Uhr Tino Ludwig und Daniela Baldig in der Altstadt-Kneipe auf, ab 21 Uhr Isaak Guderian im Restaurant Hollmann. An diesem Samstag gibt es ab jeweils 21 Uhr Musik von Diskjockeys bei Dimi im Restaurant Aphrodite und in der Taverne. Der Jazzmusiker Oskar Ogrodnik­ hat seinen Auftritt im Kunst- und Kulturhaus Brune allerdings abgesagt.

Die Wirte hätten Verständnis für die Absage von „Halle blüht auf“ und hätten diese mit Respekt wahrgenommen, heißt es in einer Pressemitteilung. Jeder trage eine große gesellschaftliche Verantwortung. Die Wirte seien für das Thema Corona sensibilisiert. Das Kneipenfestival sei aber keine Tanzveranstaltung, sondern es gehe lediglich um musikalische Live-Auftritte. Bei Bedarf wird die jeweilige Tischanordnung angepasst. Dies und ein möglicher Verzicht auf Stehtische soll sichern, dass die Gäste Abstand zueinander halten können.