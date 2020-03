Von Klaudia Genuit-Thiessen

Halle/Steinhagen (WB). Ein stürmisches Lüftchen bläst am Donnerstag das letzte Banner „Halle blüht auf“ in den sonnigen Frühlingshimmel. Darunter wartet ein buntes Fahrgeschäft für Kinder darauf, dass man es an den Haken nimmt zur Abfahrt: Innerhalb von Stunden haben die Schausteller zusammengepackt. Die Kirmes in der Innenstadt ist abgesagt, ebenso wie das beliebte Frühlingsfest bei Holz-Speckmann und die meisten Müllsammelaktionen. Das Coronavirus hat zwei Steinhagener Bürger erkranken lassen – und viele im Altkreis mit Frust infiziert.

Schausteller trifft es hart

Für die mehr als 25 Schaustellerfamilien in Halle kann es sogar zur Existenzfrage werden: Noch am Mittwoch haben sie Buden, Fahrgeschäfte und Karussells am Haller Herz aufgebaut, während im Rathaus der erweiterte Verwaltungsvorstand eine Krisensitzung abhielt. Dann kam gegen 18.30 Uhr das Aus von der Stadtverwaltung.

„Das war ein ganz schöner Schlag. Wir waren richtig geschockt“, sagt Klaus Rasch als Sprecher der Schausteller. Er macht jedoch weder Verwaltung noch Bürgermeisterin einen Vorwurf. „Das ist höhere Gewalt. Damit müssen wir leben“, sagt der Versmolder. Er befürchtet allerdings, dass Halle nur den Anfang macht und die Absage fürs Wochenende in Hamm/Bockum-Hövel folgt. „Keine Veranstaltung, keine Einnahme. Nur die Kosten laufen weiter: Versicherung, TÜV, Reparaturen, vielleicht Neuanschaffungen. Viele Familien haben die ersten Einnahmen nach dem Winter erwartet. Und jetzt wissen sie nicht, wie es weitergeht.“

Wochenmarkt läuft

Die Schausteller räumen den Platz. Darum können dort am heutigen Freitag – wie üblich – die Markthändler aufbauen. „Weil der Markt der Lebensmittelversorgung dient und dazu unter freiem Himmel ist, kann er stattfinden“, begründet Ordnungssamtschef Benjamin Potthoff die harten Entscheidungen im Haller Rathaus, die so mancher Bürger auch per Telefon kritisiert. „Jeder kann sie nachvollziehen. Ob er sie versteht, ist eine andere Frage.“

Schautag statt Programm

In Abstimmung mit den Behörden und aus Verantwortungsgefühl sieht sich jetzt auch die Unternehmensleitung von Holz-Speckmann gezwungen, die Großveranstaltung am Wochenende abzusagen. „Wir haben eigentlich wie die Stadt gerechnet. 4000 Besucher hätten sich auch auf unserem Riesen-Areal auf zwei Tage und 16 Stunden verteilt“, sagt Christian Brinkkötter nach einer Krisensitzung mit Seniorchef Dieter Brinkkötter und Verkaufsleiter Axel Hokamp. Das Frühlingsfest sei der Start in die Saison, bei dem seit 1987 der neue Gartenkatalog vorgestellt werde und bei dem es zehn Prozent Saisonstart-Rabatt gebe. „Das motiviert die Leute zu kommen.“ Doch nun habe man das ganze Beiprogramm abgesagt: Kinderkarussell, Hüpfburg, Luftballonkünstler und mehr. Dieter Brinkkötter (71): „So etwas gab es noch nie. Aber derzeit kann keiner einschätzen, was zwischen Hysterie und realitätsnahem Handeln richtig ist.“ Erstmals seit den Anfängen der Großveranstaltung in den 70er Jahren. Allerdings: Am Sonntag läuft bei Holz Speckmann der ganz normale Schautag zwischen 14 und 17 Uhr.

Keine Eisgutscheine

Der verkaufsoffene Sonntag in der Innenstadt ist zum Bedauern der Haller Interessen- und Werbegemeinschaft ebenfalls abgesagt. Die HIW empfiehlt ihren Mitgliedern jedoch, bei größerem Kundenandrang am Samstag die Öffnungszeiten spontan zu verlängern. Allerdings sollten die Kaufleute die an sie verteilten Eisgut-scheine nicht mehr weitergeben, da Familie Ceotto diese wegen des Ausfalls von „Halle blüht auf“ nicht mehr einlöst.

Besuche im Krankenhaus

Auswirkungen hat das Coronavirus auch für das Haller Krankenhaus. Der Pandemie-Krisenstab des Klinikums Bielefeld hat sich zum Schutz vor möglichen Infektionen von Mitarbeitern für eine Einschränkung der Besuchszeiten für Patienten an den drei Standorten Bielefeld-Mitte, Rosenhöhe und Klinikum Halle entschieden. Besuche für Patienten sollen bis auf Weiteres nur bei dringender Notwendigkeit und nur in der Zeit von 14.30 bis 17.30 Uhr stattfinden. Personen mit Infektionen sollen vorerst auf Besuche ihrer Angehörigen verzichten. Von dieser Regelung ausgenommen sind schwerstkranke Patienten.

Diese Veranstaltungen sind abgesagt

In Steinhagen fällt eine Kulturwerks-Veranstaltung am 28. März aus, der Kartenvorverkauf für das Konzert der Nordwestdeutschen Philharmonie (22. April) ist gestoppt. Ebenfalls abgesagt in Steinhagen: die Jahreshauptversammlung des Heimatvereins Steinhagen am Freitag und die Müllsammelaktion der Gemeinde am Samstag.

In Halle wurden abgesagt: der VHS-Vortrag „Plastik – weniger ist Meer!“ am Dienstag 17. März; die Lesung mit Joe Bausch am Mittwoch, 18. März (wird in den Herbst verschoben); das Ü-65 Rentnertreffen der TSG Kölkebeck-Bokel am Samstag, 14. März, in der Rundheide; die für heute vom Verein Intal geplante Kleidertauschbörse; der Kabarettabend mit Anny Hartmann am 15. März in der Remise (neuer Termin: 14. Oktober, 20 Uhr); „Good Vibration II“ am 21. März in der Remise; der Kinderflohmarkt in der Kita Regenbogen am 21. März (neuer Termin: 7. Juni).

In Werther wird die Lesung mit Sasa Stanisic am 17. März in der Peter-August-Böckstiegel-Gesamtschule verschoben (Ersatztermin wird gesucht), die Passionsandacht im Rahmen der Frauenhilfsstunde am 1. April um 15 Uhr im Gemeindehaus fällt aus.