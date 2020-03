Eigentlich sollten in diesen Tagen Schüler aus dem spanischen Andoain/Baskenland zu Besuch in Werther sein. „Auch die vor Ostern geplanten Fahrten der EGW-Schüler nach Estland, Spanien und Ungarn wurden abgesagt“, sagt Schulleiter Christian Kleist.

Ebenso entfällt die Fahrt nach Auschwitz und Krakau, die die Zehntklässler der PAB-Gesamtschule Werther für den 19. bis 23. März geplant hatten, wie der stellvertretende Schulleiter Michael Strangmann berichtet.

Das Steinhagener Gymnasium und die Realschule haben sich beim Krisenmanagement zusammengetan, sagt Gymnasiums-Schulleiter Stefan Binder. Er hat alle Veranstaltungen abgesagt und zusätzliche Maßnahmen etwa zur Hygiene in die Wege geleitet. Auch für eine möglicherweise noch kommende Schulschließung sei man gewappnet.

Am Kreisgymnasium Halle findet der Elternsprechtag am 25. März erstmals per Mail statt. Die Fahrt nach Porta für Jugendchor und Orchester in der nächsten Woche entfällt, das Kindermusical wird vom 26./27. und 30. März in den September verlegt, sagt Schulleiter Markus Spindler. Die Veranstaltung „Abi on stage“ wird von heute in den Juni verschoben, auch ein Info-Abend mit der Polizei zum Thema Drogen ist betroffen. Spindler: „Bis zu den Osterferien machen wir jetzt nur noch Schule.“

An der Gesamtschule Halle mussten einige Tagesausflüge abgesagt werden, unter anderem sollte eine Tour zum Teuto-Lab nach Bielefeld stattfinden.