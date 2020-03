Halle (WB). Täglich steigende Fallzahlen von Corona-Infektionen in Nordrhein-Westfalen haben die TWO Halle bewogen, das Lindenbad vorläufig zu schließen. Die Regelung gilt zunächst bis zum Ende der Osterferien.

„Auch wenn es in unserer Region bisher vergleichsweise wenige nachgewiesene Infektionen gibt: Es gilt, die weitere Ausbreitung zu minimieren, insbesondere um besonders gefährdete Personen im höheren Alter oder mit Vorerkrankungen zu schützen“, heißt es auf der Homepage des Lindenbades. Um in der aktuellen Ausnahme-Situation Ansprüchen an die Gesundheit der Badegäste und Mitarbeiter bestmöglich gerecht zu werden, ist das Lindenbad zunächst voraussichtlich bis zum 18. April geschlossen.