Isaak Guderian tritt nun dieses Wochenende doch nicht in Halle auf.

Halle (WB). Jetzt kommt doch das „Aus“ für das Kneipenfestival in Halle: Live-Musik erklingt an diesem Freitag weder im Hotel Hollmann noch in der Altstadt-Kneipe oder im Kunst- und Kulturhaus Brune.