Das öffentliche Leben hat sich in dieser Woche nach und nach abgemeldet. Das Rote Kreuz hat das Henry-Dunant-Haus fürs erste geschlossen. Veranstaltungen und Seniorennachmittage fallen aus. Das Kleiderlädchen hat geschlossen (Spenden sollten in den Container gegeben werden).

Vorsicht im Gottesdienst

Am Freitag hat die Kirchengemeinde Halle mitgeteilt, welche Entscheidungen sie getroffen hat, um das COVID-19-Virus einzudämmen. Die Gottesdienste am Sonntag finden wie gewohnt statt. Wer mitfeiern möchte, sollte jedoch die von den Behörden empfohlenen Schutzmaßnahmen beachten: den Verzicht auf eine Begrüßung durch Handschlag, Abstand zu anderen, Vorkehrungen persönlicher Hygiene usw. „Wir geben zu bedenken, dass zum Schutz der eigenen Person Risikopatienten und Menschen mit Vorerkrankungen evtl. Die Gottesdienste am Fernsehen verfolgen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde.

Auf Empfehlung der Landeskirche sagt man alle Begegnungen ab, die eine erhöhte Ansteckungsgefahr bedeuten, in Halle also das Mittagessen nach dem 11 Uhr-Gottesdienst. Außerdem fallen in den nächsten Tagen die meisten Gruppen, Kreise und Veranstaltungen aus: KiK (Kinder in der Kirche), Seniorentreff 60+, Frauenhilfen, Mittagstisch, Hygieneschulung für Café-Mitarbeiter. Sonntags und in der Woche bleibt das Café Gegenüber vorläufig geschlossen.

Konfirmanden ohne Prüfung

Da sich Jugendarbeit und Konfirmandenunterricht an den Schulen orientieren, fallen auch sie aus. In diesem Jahr werden damit Konfirmanden ohne Prüfung zur Konfirmation zugelassen. Die Kirche will tagesaktuell weitere Entwicklungen auf ihrer Homepage veröffentlichen. Jugendliche und erwachsene Mitarbeiter sind bereit, für andere einzukaufen. Unter der Hotline 0176/81633783 können sich auch Helfer melden, die bereit sind, diesen Dienst zu übernehmen.

Was noch ausfällt

Ansonsten hagelt es Absagen: Die Neuapostolische Kirche lässt wegen des Corona-Virus bis Ende April den Gottesdienst für die Gemeinden Halle/Werther und Quelle-Steinhagen ausfallen. Der TV Deutsche Eiche Künsebeck macht ab sofort eine Sportpause. Bis zum 20. April bleibt die Sporthalle in Künsebeck geschlossen. Zudem sagt die Deutsche Eiche das für Samstag, 5. April, geplante Frühlingserwachen am Grillwerk 2.0 ab. Auch der MGV Hörste hat sich schweren Herzens entschieden, sein Frühlingsfest abzusagen, das für Samstag, 21. März, vorgesehen war. Es soll zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.

Die HIW sagt ihre Mitgliederversammlung am Dienstag, 24. März, fürs erste ab. Die AWO Künsebeck sieht sich gezwungen, alle Aktivitäten im Ortsverein ruhen zu lassen. Die Tagesstätte in der Talstraße 16 bleibt bis 29. März. geschlossen. Der CDU-Stadtverband hat auch seine Fahrt nach Berlin abgesagt. Nach aktuellem Stand sind alle Führungen und die Kuppel des Reichstages für Besucher gesperrt und Empfänge von Besuchergruppen voraussichtlich bis 30. April 2020 abgesagt worden.