Blick in die Kundenhalle mit Selbstbedienungselementen in der Kreissparkassen-Zentrale in Halle. Das Geldinstitut betreibt gezielt Vorsorge gegen Corona-bedingte Krisenfälle. Foto: Küppers

Von Stefan Küppers

Altkreis Halle (WB). Was passiert eigentlich in einem für die Versorgung der Bevölkerung wichtigen Betrieb, wenn in sensiblen Bereichen für die Geldversorgung oder den störungsfreien Zahlungsverkehr gleich mehrere wichtige Mitarbeiter Corona-bedingt nicht mehr zur Verfügung stehen?

Mit solchen Fragen muss sich derzeit auch die Kreissparkasse Halle auseinandersetzen. Denn es ist von Bedeutung, ob jederzeit gesichert ist, dass Geldautomaten aufgefüllt werden können oder der ordnungsgemäße Zahlungsverkehr über Online durch Fachpersonal im Hintergrund gewährleistet ist.

Krisenstab im Geldinstitut gebildet

Wie Kreissparkassen-Sprecherin Heidi Kirsch auf Anfrage mitteilt, handelt das Geldinstitut, das einen Krisenstab gebildet hat, nach einem Notfallplan, der auch einen speziellen Pandemieplan beinhaltet. In der Folge seien alle zum jetzigen Zeitpunkt nicht zwingend notwendigen Termine und Veranstaltungen abgesagt oder auf einen späteren Zeitpunkt verschoben worden.

Die Selbstbedienungsgeräte werden laut Kirsch täglich vom Gebäudereinigungs-Unternehmen gereinigt und desinfiziert, ebenso die Servicetheken im Kundenservice. Die Befüllung der Geldautomaten und damit die Bargeldversorgung auch für den Quarantänefall werde mit dem Dienstleister Loomis im Rahmen der Notfallpläne koordiniert. Ebenso sei mit dem Rechenzentrum, der Finanzinformatik in Münster, die Notfallplanung aufeinander abgestimmt, damit Online-Banking und Zahlungsverkehr aufrechterhalten werden können.

Wichtige Mitarbeiter werden auseinander gesetzt für den Krisenfall

Weiterhin, so kündigte Kirsch an, werde die Kreissparkasse von Montag an verschiedene Arbeitsbereiche der Zentrale splitten und einen Teil der jeweiligen Belegschaft auf die anderen Standorte in Borgholzhausen, Steinhagen und Werther aufteilen, so dass im Fall eines auftretenden Corona-Falles in einer Abteilung der andere Teil der Abteilung an einem anderen Standort weiter arbeitsfähig bleibe. Das sei wichtig für die Aufrechterhaltung des Zahlungsverkehrs, des Online-Bankings, der Firmenkundenbetreuung, der Kreditbearbeitung und des Kundenservicecenters.