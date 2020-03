Von Stefan Küppers

Halle (WB). Als größtem Markt in Halle, den täglich zwischen 3000 und 4000 Kunden ansteuern, kommt dem Marktkauf Speicher bei der Versorgung der Bevölkerung eine besondere Bedeutung zu. Und weil dies allein schon mengenmäßig eine Großveranstaltung ist, die in anderen Zusammenhängen abgesagt werden, wird auf Corona-Vorsorge viel Wert gelegt.

Mitarbeiter sollen sich nicht mehr umarmen

„Wir halten uns hier an die Vorgaben des Robert Koch Institutes“, informiert Inhaber Oliver Speicher. Damit sind die insgesamt etwa 200 Mitarbeiter im Marktkauf-Gebäude nicht nur über die allgemeinen Vorsorgemaßnahmen informiert. In den Pausen gilt jetzt, dass Kollegen in womöglich engen Räumen nicht pulkartig zusammenstehen. „Wir sind ein familiärer Betrieb. Aber Umarmen und Händeschütteln soll es jetzt untereinander nicht mehr geben“, ergänzt Speicher.

Nicht unbedingt soziale Kontakte seien eingeschränkt ebenso wie Reisetätigkeiten von Mitarbeitern. Oliver Speicher: „Es geht derzeit kein Mitarbeiter mehr zu Berufsschulen oder Seminaren. Außerdem haben wir für die Kollegen Fieberthermometer ausgelegt, falls sich jemand nicht gut fühlt und die Temperatur wissen will.“

Wie viel muss ich wirklich kaufen?

Etwas fiebrig ist dabei nach wie vor das Verhalten von Kunden bei Hamsterkäufen. Toilettenpapier ist weiterhin in kurzer Zeit ausverkauft, wenn die Regale aufgrund der regelmäßigen Belieferung mal wieder aufgefüllt sind. Gleiches gilt für Nudeln und Mehl, wobei nach Auskunft von Speicher die etwas teuereren Markenwaren oft noch vorhanden sind. Der Marktchef bittet beim Einkaufen um Besonnenheit. „Wie viel muss ich für meinen Haushalt wirklich kaufen, wenn ich eine 14-tägige Quarantäne-Zeit zu überbrücken hätte?“, rät Oliver Speicher zu einem vernünftigen Maß.

Aus diesem Grund hält er auch nichts davon, dass Einkaufswagen desinfiziert werden. Abgesehen davon, dass dies das Robert Koch Institut für unnötig halte, würden Desinfektionsmittel für wichtige Einrichtungen wie Krankenhäuser mittlerweile zugeteilt.

Lieferservice vom Marktkauf nicht selbst zu leisten

Angesprochen auf die Initiative aus der ev. Kirchengemeinde , dass freiwillige Helfer insbesondere Senioren mit Lebensmitteln versorgen sollen, die wegen Corona-Risiken zuhause bleiben, findet Speicher das Engagement lobens- und unterstützenswert. Doch einen eigenen Lieferservice aufzubauen, dazu sei der Betrieb nicht in der Lage.